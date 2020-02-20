川普要來急遮醜？ 印度築牆「隔離」貧民窟

美國總統川普下周將訪問印度，他的第一站是出席全球最大板球場的啟用典禮。當地政府近日火速興建圍牆，以「隔離」貧民窟和川普走訪地點，此舉招致批評。

美聯社報導，川普將造訪印度總理莫迪（Narendra Modi）故鄉古吉拉特邦的阿默達巴德（Ahmedabad），工人近日在當地一個貧民區外興建約1.2米高的磚牆，長度達半公里。貧民區外的馬路通往當地一個板球場，印度總理莫迪計畫在球場為川普舉行歡迎活動，到時川普將在莫迪的陪伴下，會坐車經過貧民窟旁的道路。

除了興建圍牆，當局近日又下令板球場附近貧民區的四十多戶居民搬走，引發居民抗議。

英國《衛報》報導，有人質疑當局這樣做是為了「遮醜」，不想讓川普看到當地貧窮的一面。但當局聲稱是為了加強保安，此外也是為了「美觀」及環境淨化。

川普雖然表示正與印度協商一項規模非常龐大的貿易協議，但也說，還不確定能否在11月的美國總統大選前談成。

川普表示，美國正在與印度擬定一項規模非常龐大的貿易協議，「我們會達成協議，但我不知道是否能在大選前談定協議」。

美國與印度談判人員數周來一直試圖達成局部貿易協議，讓印度進一步對美國開放國內乳製品和禽肉市場，並降低其他產品的關稅。然而，這兩國至今尚未宣布任何突破性的進展，且美國貿易代表賴海哲已取消印度行程，顯示在川普造訪印度前，雙方縮小歧見的難度很高。