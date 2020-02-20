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美國內航班誤點率79% 夏威夷航空最準時邊疆航空最差

世界日報 / 編譯林梅婕╱綜合19日電
2019年來國內飛行旅客飽受誤點和飛行時間被延長的困擾。圖為旅客查看班機資訊。 (美聯社)
2019年來國內飛行旅客飽受誤點和飛行時間被延長的困擾。圖為旅客查看班機資訊。 (美聯社)

聯邦運輸部19日公布報告指出，去年國內飛行旅客經常飽受誤點和飛行時間被延長的困擾，而班機取消的頻率和班機超載的機率也都大幅提升；然而旅客的抱怨信卻沒有比2018年多出太多，顯示似乎旅客們也只能適應航空公司的政策。

運輸部表示，去年有79%國內班機抵達時間和預訂時間相差15分鐘，也就是官方認定「誤點」的標準，和2018年相比僅下降0.2個百分點。

夏威夷航空(Hawaiian Airlines)今年以87.7%準時率，連續16年獲得第一名最準時航空公司，而部分原因被認為是和當地適合飛行的氣候有關；第二名為達美航空(Delta Air Lines)，準時率為83.5%。

後續排名為阿拉斯加航空(Alaska Airlines)、西南航空(Southwest Airlines)、精神航空(Spirit Airlines)、忠誠航空(Allegiant Airlines)、美國航空(American Airlines)、聯合航空(United Airlines)、捷藍航空(JetBlue)、以及最差的廉價航空公司邊疆航空(Frontier Airlines)，準時率為73.1%。

運輸部指出，去年有302架國內航班因誤點而在地面上停留超過三個小時，比2018年增加50%；相反的，國際航班僅有26個班次因誤點在地面停留至少四個小時，和2018的61%年相比改善許多。

整體航班取消率從2018年的1.7%上升至2019年的1.9%，夏威夷航空仍繼續維持取消率最低的航空，而取消率最高的航空則是美國航空、西南航空、以及聯合航空。

近年來雖然航空公司盡量避免超賣機位的情況，而當旅客因超賣無法登機時，航空公司通常以贈予優惠的方式說服乘客改搭別的航班；然而去年仍有2萬1000名乘客因航空公司超賣機位，導致無法順利登機。

夏威夷

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