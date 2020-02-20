堅持掛「我是上帝」車牌 肯州男勝訴

肯塔基州80歲男子哈特(Ben Hart)是個無神論者，他因為申請個人車牌號碼要求寫上「我是上帝(IM GOD)」被拒，鬧上法庭四年；全案結果上周出爐：由於「沒有人能證明他不是上帝」，哈特贏得勝訴。哈特不但可以開著「我是上帝」車牌的吉普車到處跑，肯塔基州還得支付哈特的律師費15萬元。

聯邦地方法院法官塔滕霍夫(Gregory F. Van Tatenhove)上周裁定，肯塔基州對否決哈特使用「IM GOD」車牌，侵犯了憲法保障的言論自由權。

打贏官司的哈特總算領到期待已久的車牌，他說：「我走出來的時候，向外頭排隊人群說：『你們正在看全世界最有名的車牌。』」

威斯康辛州日報(Wisconsin State Journal)報導，個人化車牌早自1931年就已存在，是各州收入來源。但官方如何允許車主組合字母和數字，持續引發爭議。這6 x 12吋的小空間已演變成言論自由戰場。通常，持中立態度的法院都會允許各州設限。

哈特原本住在俄亥俄州，在那裡使用同一車牌12年。2016年他搬到肯塔基州，提出「 IM GOD」車牌申請被拒，因此打起官司。他說，這面車牌想傳達的信息很簡單：「我希望人們思考。這就是重點：思考。」

哈特說，這些年來，他在俄亥俄州只遇上幾次衝突。有人直斥他「不是上帝」，但他的回應是，只要對方能證明他「不是上帝」，他就給對方100元。這麼多年來，這100元他一直隨身攜帶，至今沒有用掉。

肯塔基州認為哈特要求的車牌訊息屬於「粗俗或淫穢」。後來，發牌機構辯稱，這車牌可能會讓其他駕駛分心或反對。

代表哈特提起訴訟的美國公民自由聯盟(ACLU)和宗教自由基金會(Freedom From Religion Foundation)都對聯邦法官的決定，表示歡迎。

宗教自由基金會聯合主席安妮·勞裡·蓋洛(Annie Laurie Gaylor)表示：「法院確認，拒絕哈特選擇的車牌純粹是歧視。我們很高興法院意識到肯塔基州對於非信徒的偏見。」