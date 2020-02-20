汽車衝出勇護2學童 88歲導護送命

堪薩斯州19日發生一起車禍意外，一名88歲的交通導護為了保護兩名學童，被一輛超速轎車撞上不幸身亡。

據警方表示，死者尼爾(Bob S. Nill)被當地居民暱稱「包柏先生」(Mr. Bob)，19日上午在堪薩斯城的聖基督天主教學校(Christ the King Catholic School)擔任交通導護時，被一輛超速的轎車撞上，尼爾立刻被緊急送往當地醫院，但仍傷重不治。

據當地媒體報導，尼爾在肇事路口擔任交通導護已經長達五年；事後校方公開表揚尼爾的行為：「謝謝你保護學校的孩子們！」，同時在社群媒體臉書的官方聲明中稱他是一名英雄。

該校校長凱西‧斐席恩(Cathy Fithian)說，這兩個孩子如果沒有被尼爾英勇的及時救援，現在也不會和他們站在一起；斐席恩說：「他一手拿著停止的交通號誌，另一手示意孩子們停下腳步，而孩子們照做了，所以他們才能活下來。」

堪薩斯城市長艾維(David Alvey)也在臉書上向尼爾哀悼：「我代表堪薩斯城所有的市民向尼爾的家屬至上最深的同情與哀悼，感謝尼爾無私的犧牲保護我們的孩子。」

據「華盛頓郵報」(Washington Post)報導，尼爾於1931年出生，一生幾乎都居住在堪薩斯州，有三個兒子；尼爾曾在海岸防衛隊(U.S. Coast Guard)服役四年，後來在銀行工作一直到退休。

尼爾的其中一個兒子表示，自從妻子過世後尼爾就一直感到寂寞，促使他決定擔任交通導護，而過程中尼爾也和孩子們建立了良好的關係。

尼爾的兒子說：「他很關心孩子們如何成長，還有如何做對的決定才能對自己的人生負責，我想孩子們都從他身上學到了，我們也是。」

警方表示車禍相關細節仍在持續調查，而肇事車主雖然也一併送往醫院，但並未透露關於車主的消息。