離奇！賓士衝出渡輪墜海 2名媛送命

兩名死者為63歲的駕駛艾瑪‧阿芙拉(圖左)和75歲的乘客薇薇安‧布朗斯(圖右)。(取自YouTube) 佛羅里達州兩名社交名媛將賓士車開上渡輪，從擁有富人天堂之稱的費雪島(Fisher Island)返回邁阿密。不過座車卻離奇從渡輪甲板上落海，導致兩人葬身海底。

63歲的駕駛艾瑪‧阿芙拉(Emma Afra)，75歲的乘客薇薇安‧布朗斯(Viviane Brahms)，開著2019年份藍色賓士車登上渡輪，但在18日下午將近5時，車子卻落下渡輪，跌入海上；海岸防衛隊(U.S. Coast Guard) 表示，兩人遺體在晚間已被尋獲。

雖然目前不清楚座車落海的原因，但一名當地居民透露，這搜名為「鵜鶘號」的渡輪前後皆為開放式空間，僅拉起鐵鍊當作護欄；事發後，從現場空中畫面來看，渡輪圍欄有損毀跡象。

阿芙拉過去曾不時出席邁阿密地區的高檔社交場合，還曾在2012年舉辦慈善募款餐會，募得50萬元。布朗斯也常參加由畫廊或時尚品牌舉辦的私人派對。調查也顯示，阿芙拉於2018年曾因酒駕被起訴。

位於佛州外海，郵遞區號33109，面積216英畝的的費雪島堪稱全美最有錢的區域，居民平均年收超過250萬元，是不少演藝名人的最愛。包括脫口秀女王歐普拉‧溫芙蕾(Oprah Winfrey)、老牌喜劇演員布魯克斯(Mel Brooks)、退休網球名將貝克(Boris Becker)以及捷克超模(Karolina Kurkova)都在此置產。

據統計約有700多個家庭在費雪島上擁有獨棟別墅或是公寓，但僅有一小部分在此定居，居民約有400多人。費雪島更是有錢人的度假盛地，鵜鶘號渡輪從麥克亞瑟堤道出發往返費雪島。除了私人遊艇外，搭乘遊輪是出入費雪島的唯一方式。