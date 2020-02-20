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專章移除 楊百翰大學同性戀校規鬆綁了

世界日報 / 記者顏伶如╱綜合報導
楊百翰大學一群校友去年4月集會，抗議學校嚴格禁止同性戀行為的校規。 美聯社
楊百翰大學一群校友去年4月集會，抗議學校嚴格禁止同性戀行為的校規。 美聯社

遵循摩門教教規的猶他州楊百翰大學(Brigham Young University)，修改了嚴格禁止同性戀行為的校規。長久以來，同性戀、變性人及雙性戀者(LGBTQ)學生以及相關維權組織，一直對楊百翰大學嚴禁同性戀行為的校規提出批評，理由是產生了雙重標準的差別待遇。

楊百翰大學是隸屬於耶穌基督後期聖徒教會(The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints)的教育機構。根據教會信仰，身為同性戀並不是罪，但同性之間產生親密行為，則是罪惡。

楊百翰大學校規原本規定，禁止任何反映「同性戀情感」的行為。楊百翰大學表示，校規修改並不代表基於宗教信仰對於同性戀情、同性婚姻的反對立場。

根據媒體報導，原本校規當中有一整章是與「同性戀行為」有關，包括界定表達同性情感的任何形式身體親密行為，一律禁止。經過校規修改之後，如今整個章節都已移除。過去曾有楊百翰大學學生抱怨，校規文字被解讀為學校禁止同性戀情侶牽手、親吻，但異性戀情侶卻不必接受相同標準的規範。

楊百翰大學發言人傑金斯(Carri Jenkins)表示，更改之後的學生規範，與摩門教會最新公布的守則指南內容一致。至於學校為何決定更改規定，傑金斯並未多做說明，僅表示校規當中原本存在的某些「規定意涵的詞彙」已經刪除，但仍保留了主要的榮譽準則(Honor Code)精神，「這個部分並沒有改變。」

過去十年間，摩門教一直嘗試在沒有悖離基本教義精神，也就是同性結婚是一種罪的前提之下，能以更高的包容態度對待同性戀、變性人及雙性戀者。

同性戀 情侶 雙性戀

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