愛州韓裔教授 布塞丈夫嘴7小時致死

愛阿華州一名韓裔女助理教授被控用布塞住丈夫嘴巴，並將他綑綁七小時直到被害人死亡，並試圖掩蓋罪行。她19日遭逮捕並被控以一級綁架罪以及一級謀殺致死罪。

愛州警方表示，41歲的朴高雲(Gowun Park，以下均音譯)用拉鍊繩索把同為41歲的丈夫南城(Sung Nam)的手腳，綁在家中椅子上，然後塞衣服進入被害人的嘴中。儘管南城多次哀求，她拒絕將丈夫鬆綁。警察趕到現場時，發現朴高雲正在對丈夫進行心肺復甦術，但被害人沒有反應，而且嘴唇已經發紫，送醫後死亡。

朴高雲在愛州一家小型文理學院擔任經濟系助理教授，她已於19日被捕，並於當日出庭，保釋金定為500萬元。警方並未透露南城死因或可能動機。

根據法庭紀錄，朴高雲15日約於上午10時30分至11時在愛州家中綑綁丈夫，先用拉鍊繩將南城綁在椅子上、衣服塞嘴，最後用膠帶將毛巾黏在他的頭上。警方稱，儘管丈夫一再請求，朴高雲拒絕將他鬆綁。

根據刑事訴狀，朴高雲在急救人員抵達之前，企圖隱藏綑綁丈夫物品。

LinkedIn網站顯示朴高雲個人資料，她於2010年取得紐約大學經濟系碩士學位，之後取得紐約城市大學研究所博士學位。