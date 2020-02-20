人人做自己！肯塔基州州長 力挺同志團體

民主黨籍肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)19日現身州議會大廈，參加同性戀、變性人及雙性戀者(LGBTQ)多元性別團體舉辦的支持同志權益的活動，除了支持性別認同之外，也抗議性向歧視和變性手術。

貝希爾為肯塔基州首位參加非營利組織「公平運動」(Fairness Campaign)活動的現任州長，該組織自1990年就開始倡導同性戀者平權，而貝希爾在活動中也受到民眾強烈歡呼。

貝希爾說：「多元化並不單單只是一個詞彙，而是一種價值；這樣的價值能使肯塔基州變得更茁壯，如果無法支持每個人都能自由地做自己，肯塔基州的潛能就無法被發揮。」

「公平運動」的執行主任赫德曼(Chris Hartman)表示，貝希爾的出席鼓舞了組織成員的士氣：「能夠得到最高首長的支持，對我們和其他LGBTQ團體都是意義非凡。」

貝希爾的言論被視為「全州公平」準則，禁止任何僱傭關係、租賃和公共住宅分配，存在對性向和性別認同的歧視行為；貝希爾說：「在肯塔基州，我們不能接受對LGBTQ族群的歧視。」

另外，活動中貝希爾也支持禁止變性手術合法化，也就是反對以醫療行為改變個人的生理性別或性向，貝希爾強烈譴責變性手術對人民具有傷害且對社會充滿危險。

肯塔基州議會長期由共和黨主導，反對同性婚姻的觀念根深柢固，而貝希爾提出的這兩項訴求在未來想要立法保障的機率恐怕是微乎其微。