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華婦紀夢奇命案 丈夫被控一級謀殺

世界日報 / 特派員黃惠玲╱綜合報導
紀夢奇與丈夫艾立吉育有1歲女兒安娜。 聯合報系資料照
紀夢奇與丈夫艾立吉育有1歲女兒安娜。 聯合報系資料照

密蘇里州一位有一歲女兒的華裔婦女紀夢奇(Mengqi Ji，音譯)從去年10月初失蹤至今毫無音訊，檢警判斷其早已遇害，儘管調查單位多次進行搜尋，至今並沒有找到紀女遺骸。密州柏恩郡檢察官奈特(Dan Knight)19日以涉嫌重大，以一級謀殺罪，加控紀夢奇的24歲先生艾立吉(Joe Elledge)。

28歲的紀夢奇為密蘇里大學研究所碩士，24歲的丈夫目前仍為密蘇里大學學生，兩人於2017年九月結婚，2018年10月初生下女兒安娜。

艾立吉的母親珍恩(Jean Elledge)與紀夢奇父母目前擁有女嬰安娜的共同監護權。

據檢察官提出的偵結文件指出，艾立吉涉嫌重大的原因，包括他在妻子失蹤超過24小時間，完全未告知任何人；檢方指稱，這段期間，艾立吉待在家中打電動，雖曾與其母親、朋友聯繫，但卻沒有告訴他們有關妻子不尋常失蹤的情況。

此外，艾立吉也沒有提到他不知道妻子在哪裡，直到第二天，紀夢奇的一位朋友應她父母要求尋上門找人，當時他打了視訊電話給在中國的岳母，才告訴對方紀夢奇失蹤了，然後才開始聯繫妻子的朋友，看看是否有人知道她在哪裡。

紀夢奇失蹤後的幾個小時裡，艾立奇帶著一歲的女兒兩度開車到郊區，包括一處很受歡迎的自行車道，及一條沿著河的健行步道，檢察官文件指出，雖然目前仍沒有找到遺骸，但這幾個地方很可能就是兇嫌處理屍體之處。

檢察官還提到，在他兩度開車出門時，艾立吉並未給妻子留下字條，而且出門時還把公寓上了鎖，甚至拿走了妻子持有的公寓鑰匙。文件稱，他完全不認為紀夢奇會在他出門時返家。

奈特檢察官一開始，就鎖定艾立吉為重大嫌疑人，他之前並曾當庭播放艾立吉夫婦的錄音對話，包括艾立吉說「我要跟你離婚，越快越好」、「我不喜歡跟你在一起」、「我迫不及待想要結束一切」、「我再也不想跟你講話」、「你很幸運在美國」、「你還是回去中國比較好」。

其中還有一段錄音是紀夢奇與艾立吉爭吵，期間艾立吉還提高音量說，「我知道你要我打你」、「我要把你埋在土裡」。

奈特說，艾立吉在向警方報案其妻失蹤前，載著一歲女兒前後開了長達8小時的車，從居住的哥倫比亞市先開到到傑佛遜城(Jefferson City)，之後曾停在靠近艾許蘭德(Ashland)一帶的森林保留區，接著再開去富頓區(Fulton)等地。

奈特並當庭告訴法官，艾立吉具有善妒、控制欲強等精神病徵。

檢警後來在調查失蹤案時，意外發現艾立吉虐待女兒的證據，目前他以虐童罪羈押在當地監獄。

紀家父母的律師沙拉黛(Amy Salladay)說，他們十分支持檢察官在還沒有找到女兒屍體前，就先提出謀殺起訴的決定。

失蹤 檢察官

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