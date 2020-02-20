傳川普願赦亞桑傑 換否認俄國電郵門

根據倫敦法院19日的聽審，美國總統川普曾提議特赦維基解密創辦人亞桑傑，前提是他要說俄羅斯與維基解密2016年公布民主黨電郵之事無關，白宮19日駁斥此說。

亞桑傑的辯護律師費茲傑羅在英國法院表示，美國聯邦前眾議員羅拉巴克的證詞指出，他在2017年被川普派去會晤亞桑傑並提出全面赦免的提議，但前提是亞桑傑必須說，有關2016年總統選舉重創民主黨候選人希拉蕊．柯林頓的電郵外洩事件，俄國並未參與其中。

白宮發言人葛瑞珊19日否認該說法，「總統幾乎不認識羅拉巴克，只知道他是前議員。總統從未與他談過此事或幾乎任何議題，這完全是捏造出來的謊言。這可能又是民主黨另一個永無止盡的騙局與全然的謊言。」

48歲的亞桑傑在厄瓜多駐倫敦大使館接受政治庇護七年，去年4月被逐出；他19日在監獄透過視訊參與聽審。英國法庭將決定是否將他引渡至美國，若引渡成功，他將面臨18項罪名，包括共謀駭入政府電腦與違反間諜法等，若被定罪，恐被判175年刑期。引渡案預料至少要幾個月才會判決。