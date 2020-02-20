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彭博參與民主黨辯論 網評「眾摔角手合力丟他下台」

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
美國民主黨19日的總統候選人辯論會共六人上場，前紐約市長彭博（左一）砸重金買廣告衝高民調取得空降參與權，但遭圍剿。法新社
美國民主黨19日的總統候選人辯論會共六人上場，前紐約市長彭博（左一）砸重金買廣告衝高民調取得空降參與權，但遭圍剿。法新社

美國民主黨19日在拉斯維加斯再度舉行總統提名候選人辯論會，這是紐約前市長彭博砸重金買廣告衝高民調後，首度空降上場。其他五位候選人，包括麻省參議員華倫、佛蒙特州參議員桑德斯、明尼蘇達州參議員柯洛布查、前副總統拜登以及前南灣市長布塔朱吉，有志一同圍剿彭博。

辯論一開始的感覺就很負面，前面15分鐘，候選人齊轟彭博在市長任內的「攔截盤查」政策：鼓勵員警攔截並盤查路人，但非洲裔與拉丁裔被盤查比率特別高。過去的性歧視發言也挨批。

彭博的回應並不流暢，儘管他鐵定曾為辯護此事特別排練過。他說自己為此事「感到羞愧」：「我已經道歉。我請求原諒。我們攔截了太多人。我當時認為，我的首要職責是給大家活下去的權利。但情況失控。我發現我們執行了太多攔截盤查。」美國法院後來認定該政策違憲，下令停止。

華倫窮追猛打彭博，一一列舉他過去侮辱女性的言語，並指出這些並非出自惡名昭彰的總統川普。她說：「如果讓一個傲慢的億萬富翁取代另一個，民主黨人將冒很大的風險。」

對於彭博資訊公司被批工作環境充斥性別歧視，彭博有些動怒。他表示，他嚴肅看待「Me Too」（我也是）反性侵運動，如果有人在他的公司裡發表性歧視言論，「我們會調查，若發言不當，他們當天就要走人」。

在這場辯論會上火力四射、表現突出的華倫談到氣候變遷時，以「我堅信科學」來捍衛她對抗全球暖化、雄心萬丈的提議。

布塔朱吉同時攻擊桑德斯和彭博，他強調「透明度很重要，特別是在川普時代」，暗指桑德斯不願意透露詳細的個人健康紀錄。現年38歲的布塔朱吉說，他很樂意去做身體檢查並公布結果，引發台下觀眾竊笑。

桑德斯則將焦點拉到他的健保計畫，將他的「全民醫療保險」提案與布塔朱吉的「提供給想要的人的健保計畫」做比較，描述後者是「維持現狀」。

網友評價這是民主黨至今火力最強的一場辯論會，但在川普穩坐橢圓辦公室之際，民主黨呈現出來的是一大票摔角選手擠上擂台，合力高舉其中一人摔下台去。

美國民主黨19日舉行的總統提名候選人辯論會，網友評價為「在川普穩坐橢圓辦公室之際，民主黨呈現出來的是一大票摔角選手擠上擂台，合力高舉其中一人摔下台去」。取自推特@julianzelizer
美國民主黨19日舉行的總統提名候選人辯論會，網友評價為「在川普穩坐橢圓辦公室之際，民主黨呈現出來的是一大票摔角選手擠上擂台，合力高舉其中一人摔下台去」。取自推特@julianzelizer

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