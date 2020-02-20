川普料將提名駐德大使代理情報總監 成首個同志閣員

民主黨總統參選人辯論即將在美國時間19日於內華達州登場，此次辯論最大亮點是前紐約市長彭博的加入。為選戰投注大量資金的彭博，日前正式達到加入辯論的門檻，民調也在近期急起直追，一般預計他將受到其他參選對手的圍攻，質疑他過往種族歧視、富人課稅政策、以及砸重金選舉等方面的...

2020-02-19 17:08