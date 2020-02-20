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川普料將提名駐德大使代理情報總監 成首個同志閣員

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普料將提名駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell）代理國家情報總監。美聯社
美國總統川普料將提名駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell）代理國家情報總監。美聯社

紐約時報報導，三位知情人士19日表示，美國總統川普預料將提名駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell）擔任代理國家情報總監。

格雷內爾在政治生涯中向來直言不諱，後來成為大使，更引發外界批評。格雷內爾是川普的忠實擁護者，如果代理國家情報總監，將領導多個經常被白宮以存疑心態檢視的國家安全機構。

格雷內爾將接替代理國家情報總監馬奎爾（Joseph Maguire），前國家情報總監柯茨（Dan Coats）去年夏季離職後，一直由馬奎爾代理情報總監。格雷內爾積極推動同志權利，他顯然將成為川普內閣的第一個同志閣員。

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