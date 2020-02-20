彭博：當選總統就賣媒體事業

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電

最新民調顯示，較晚投入選戰的媒體大亨彭博（Micahel Bloomberg），在美國民主黨總統初選的支持率已上升至第二位，超越一度居於領先的前副總統拜登，似乎已擠進領先群。彭博也承諾，若他當選總統，將賣掉旗下的媒體事業，並且加強嚴管華爾街

路透／易普索（Ipsos）在14至17日所做的調查顯示，在已登記為民主黨黨員或獨立選民之中，有25%表示會投票給桑德斯。78歲的桑德斯不僅在上周新罕布夏州的初選勝出，過去一周來支持度還上升5個百分點，是所有參選人中單周最大升幅。

值得注意的是，78歲的紐約前市長彭博，獲得17%的受訪者支持 ，超越拜登的13%。前印第安納州南灣市長布塔朱吉獲得11%支持。

去年11月才投入選戰的彭博，已砸數億美元猛打電視廣告。他避開四個初期提名州的初選，把重心放在將於3月3日舉行、有「超級星期二」之稱的幾個大州初選。

彭博19日將在拉斯維加斯首度站上民主黨有辯論會舞台，選民將有機會比較他與其他候選人的政見。

彭博18日說，若當選總統，將賣掉他在40年前創辦的彭博資訊公司。他還提出一份全面性金融服務政策綱要，旨在管理華爾街交易、加強保護消費者，以及打擊金融犯罪等。

這項約束華爾街計畫的重點包括：強化金融海嘯之後實施的規範銀行和保護消費者的改革，包括伏爾克法則和消費者金融保護局；恢復對監控銀行風險性的金融研究辦公室提供資金；允許司法部將涉及「違法行為」的個人送進監獄。

華爾街 民主黨 桑德斯
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