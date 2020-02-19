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彭博加入民主黨辯論 恐遭對手圍剿

台灣醒報 / 記者王安棣╱台北報導
民主黨總統提名候選人彭博將加入19日的黨內辯論。（photo by Gage Skidmorevia Flickr, used under CC license）
民主黨總統提名候選人彭博將加入19日的黨內辯論。（photo by Gage Skidmorevia Flickr, used under CC license）

民主黨總統參選人辯論即將在美國時間19日於內華達州登場，此次辯論最大亮點是前紐約市長彭博的加入。為選戰投注大量資金的彭博，日前正式達到加入辯論的門檻，民調也在近期急起直追，一般預計他將受到其他參選對手的圍攻，質疑他過往種族歧視、富人課稅政策、以及砸重金選舉等方面的爭議。

聲勢急起直追

《金融時報》的報導指出，在NPR-PBS NewsHour-Marist的最新民調中，彭博在全國民主黨選民中得到19％的支持率，僅次於民主社會主義者桑德斯的31％，是他加入選戰以來最好的成績。他將在19日參加內華達州的民主黨辯論，與桑德斯、前副總統拜登、前印第安納州南灣市長布塔朱吉、麻州參議員華倫、以及明尼蘇達州參議員克羅布對峙。

彭博於去年11月才投入選戰，比其他候選人晚了近一年，身為富豪企業家的他在選戰中砸下數千萬美金，包括在全國性電視台、電台、網路大舉購買廣告。他原本因為沒有接受外界捐款，無法加入黨內辯論，但民主黨全國委員會日前更改規則，開放至少在四項民調中達到10％支持率的候選人加入內華達州的辯論，讓他在最後一刻擠入名單。

將受對手嚴格檢視

根據《紐約時報》的報導，彭博競選經理希基表示，彭博期待與其他民主黨候選人同台競技，將藉此闡述為何自己是「擊敗川普、團結國家的最佳選擇」。外界預估，彭博將在此次辯論中，成為其他候選人「圍攻」的重點，準備清算他過往的各種爭議。

桑德斯日前便質疑他擔任紐約市長任內的爭議政策，如帶有種族歧視色彩的警方執法政策「攔截盤查（stop-and-frisk）」、以及有分化族群意味的「紅線政策（redlining）」，也攻擊他大撒幣投入選舉，「任何一個有600億身價的人都能投入總統大選、買下無線廣播，這叫做寡頭統治，不是民主。」

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