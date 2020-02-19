民主黨罵、共和黨也罵 川普濫權特赦惹火兩黨

川普總統18日大動作特赦，招致兩黨撻伐。

五名伊利諾州共和黨眾議員發表共同聲明，反對川普特赦伊州前州長布羅格亞維奇(Rod Blagojevich)的決定，形容布羅格亞維奇是「伊州公然貪腐的面孔」，且他從未展現懺悔之情。

律師出身的民主黨眾議員瑪莉‧史侃蘭(Mary Scanlon，賓州)推文：「川普總統為政治人物減刑，但這些人曾為己利濫用政治權力，一點也不令人意外。」

民主黨眾議員拜耳(Don Beyer，維吉尼亞州)推文：「應獲減刑者未獲減刑，因為這位總統視減刑為侵害法律而非正義。」

民主黨總統初選參選人、聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)18日推文譴責川普特赦和減刑的決定，反映「破碎和種族歧視的刑法體系」。

桑德斯呼籲擴大改革監獄體制，包括終結毒品戰；他寫道，「今天，川普對稅務詐欺、華爾街騙子、億萬富豪、貪腐的政府官員展現仁慈，但數以千計貧窮勞工階層的孩子因為非暴力的毒品罪狀身陷囹圄，這是破碎和種族歧視刑法體系的模樣。」

憲法給予總統特赦的權力，但川普運用司法體系幫助盟友、懲罰對手的方式飽受批評。

獲得參院裁決彈劾無罪後，川普開除去年出席作證的陸軍中校維德曼(Alexander Vindman)，以及美國駐歐盟大使桑德蘭(Gordon Sondland)。

司法部長巴維理(William Barr)曾表示，他不贊同川普推文評論案件。

巴維理2月受訪時說：「我認為，是時候中止推文談論司法部的刑案了，我對部分推文感到困擾，正如我在任命聽證時表述，我覺得司法部長的核心角色是維持執法神聖不可侵犯，確保沒有政治干預。」

川普曾公開表示，他有權要求巴維理評論聯邦案件，但他18日改口說，「我想，我才是這個國家真正的首席執法官員，但我選擇不要介入；我如果想要，可以介入。」