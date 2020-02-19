快訊

劉真傳病危辛龍說沒事 身邊好友卻沒人聯絡得上她

為績效而瘋狂：警界偵查實務的「騙票」秘密

民主黨罵、共和黨也罵 川普濫權特赦惹火兩黨

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合18日電
美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社

川普總統18日大動作特赦，招致兩黨撻伐。

五名伊利諾州共和黨眾議員發表共同聲明，反對川普特赦伊州前州長布羅格亞維奇(Rod Blagojevich)的決定，形容布羅格亞維奇是「伊州公然貪腐的面孔」，且他從未展現懺悔之情。

律師出身的民主黨眾議員瑪莉‧史侃蘭(Mary Scanlon，賓州)推文：「川普總統為政治人物減刑，但這些人曾為己利濫用政治權力，一點也不令人意外。」

民主黨眾議員拜耳(Don Beyer，維吉尼亞州)推文：「應獲減刑者未獲減刑，因為這位總統視減刑為侵害法律而非正義。」

民主黨總統初選參選人、聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)18日推文譴責川普特赦和減刑的決定，反映「破碎和種族歧視的刑法體系」。

桑德斯呼籲擴大改革監獄體制，包括終結毒品戰；他寫道，「今天，川普對稅務詐欺、華爾街騙子、億萬富豪、貪腐的政府官員展現仁慈，但數以千計貧窮勞工階層的孩子因為非暴力的毒品罪狀身陷囹圄，這是破碎和種族歧視刑法體系的模樣。」

憲法給予總統特赦的權力，但川普運用司法體系幫助盟友、懲罰對手的方式飽受批評。

獲得參院裁決彈劾無罪後，川普開除去年出席作證的陸軍中校維德曼(Alexander Vindman)，以及美國駐歐盟大使桑德蘭(Gordon Sondland)。

司法部長巴維理(William Barr)曾表示，他不贊同川普推文評論案件。

巴維理2月受訪時說：「我認為，是時候中止推文談論司法部的刑案了，我對部分推文感到困擾，正如我在任命聽證時表述，我覺得司法部長的核心角色是維持執法神聖不可侵犯，確保沒有政治干預。」

川普曾公開表示，他有權要求巴維理評論聯邦案件，但他18日改口說，「我想，我才是這個國家真正的首席執法官員，但我選擇不要介入；我如果想要，可以介入。」

川普 特赦 司法
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

美司法部長巴維理告訴川普親信 他考慮辭職

不擋華為了？川普推文歡迎中方買美產品 美科技業歡呼

東京奧運今夏登場 川普：如果可以的話會去

川普特赦伊州前貪腐州長 外界憂接著赦免親信

相關新聞

猛課關稅趕跑買主！ 川普：美國仍開放大家做生意

美國總統川普今天表示，他希望避免採取會讓其他國家難以和美國做生意的種種政策，並高呼「美國開放大家來做生意」；此外，他也表...

彭博加入民主黨辯論 恐遭對手圍剿

民主黨總統參選人辯論即將在美國時間19日於內華達州登場，此次辯論最大亮點是前紐約市長彭博的加入。為選戰投注大量資金的彭博，日前正式達到加入辯論的門檻，民調也在近期急起直追，一般預計他將受到其他參選對手的圍攻，質疑他過往種族歧視、富人課稅政策、以及砸重金選舉等方面的...

民主黨罵、共和黨也罵 川普濫權特赦惹火兩黨

川普總統18日大動作特赦，招致兩黨撻伐。五名伊利諾州共和黨眾議員發表共同聲明，反對川普特赦伊州前州長布羅格亞維奇(Rod Blagojevich)的決定...

川普特赦減刑11人 包含想拉攏的大咖盟友們

美國總統川普18日大展總統權力，為七人特赦與四人減刑，其中不乏大人物，包括伊利諾州前州長布羅格亞維奇（Rod Blagojevich）、前紐約市警總局局長克里克（Bernie Kerik）、美式足球聯盟舊金山49人隊前老闆德巴托洛（Eddie DeBartolo Jr）以及前華爾街的投資銀行家米爾肯（Michael Milken）。

彭博過民調門檻 川普譏「灑錢買賣提名權」

美國紐約市前市長、億萬富豪彭博通過民調資格門檻，將參與19日在內華達州舉行的民主黨總統初選辯論；川普總統18日表示，彭博是大規模非法競選，到處撒錢，而第二次角逐總統初選的參議員桑德斯將再度「被做掉」。

美司法部長巴維理告訴川普親信 他考慮辭職

美國司法部長巴維理日前抱怨川普總統透過推特對司法部調查的案子下指導棋，公開呼籲川普別再推文，但川普不予理會，辯稱自己熱愛...

彭博參加初選 川普酸民主黨出售提名權

美國紐約市前市長、億萬富豪彭博（Mike Bloomberg）將參與19日民主黨總統初選辯論。美國總統川普18日表示，彭...

被呼籲別再推文談司法案件 川普：我要有發聲管道

美國司法部長巴維理（William Barr）日前受訪呼籲美國總統川普「停止對司法部的刑事案件再推文」，川普18日回應，巴維理是直來直往；不過川普同時也說，自己熱愛社群媒體，他也應被允許保有發聲管道。

拜登策略頻出錯 南卡選情告急

政治新聞網站Politico十七日報導，前副總統拜登的參選防火牆正在崩塌，他的競選訊息不激勵人心、選戰策略紕漏百出；在愛...

彭博「錢」進初選 首度同台辯論

十八日發布的最新民調顯示，億萬富豪彭博在民主黨總統參選人當中享有百分之十九的民意支持率，讓他正式取得參加黨內初選辯論的門...

民主黨溫和派失勢 桑德斯恐無敵手

美國的溫和派政治人物逐漸失勢？繼川普在2016年當選之後，在民主黨內總統初選中，打著「社會民主主義」大旗的桑德斯目前居於領先地位，網路聲量也很驚人，民主黨內溫和派參選人拜登聲勢不如預期。在現今貧富差距漸趨擴大的情況下，桑德斯有望贏得中產階級特別是年輕人的支持。

新書揭川普瘡疤 美前國安顧問盼白宮勿阻出版

美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）擔心他尚未出版的新書恐遭白宮「打壓」；他還表示，總統川普推文批評他，他卻...

熱門新聞

影／4000億隻蝗蟲逼近中國 3分鐘了解前因後果

切開青椒驚見「新生命」！活青蛙躲藏其中 遭安樂死調查

不擋華為了？川普推文歡迎中方買美產品 美科技業歡呼

禁止奇異引擎銷陸？ 川普：沒有任何理由阻止美國開放

劍指台積電！傳三星贏得高通5奈米數據機行動晶片合約

女王不准哈利與梅根商標冠上「王室」 恐重新命名

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。