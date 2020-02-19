不擋華為了？川普推文歡迎中方買美產品 美科技業歡呼

紐約時報報導，美國總統川普在美東時間18日中午左右發出推文，公開反對美國政府內部以國家安全為名、限制美國技術售予中國大陸的各項措施，他說對國安的恐懼是「藉口」。部分美國學者認為，川普這項令人意外的態度大逆轉，反映他的施政重點是增加貿易、促進就業，產業界為此鼓掌喝采。

川普推文說，美國不會成為世界貿易中難打交道的對象，仍希望中國購買美國奇異公司（GE）的噴射機引擎。他還說，他看到一些國會正在考慮的法規「很荒謬」。

川普後來在馬里蘭州安德魯空軍基地的跑道旁受訪時，堅稱他仍關切美國的國安，但說「國安」這個詞被用得太廣泛，損及美國經濟。川普認為，有人正因「國安」而出走，「我希望可以讓美國公司做生意」。這裡的美國公司特指晶片製造商，他們抱怨美國政府不准業者出售晶片給中國電信大廠華為。川普說：「現在放在我桌上的那些提案，跟國家安全無關。」

川普還說，他對華為「一直非常嚴厲」，但他希望美國公司「可以出售那些公司所有的尖端技術」。

紐時認為，川普對售中技術的態度大逆轉，是川普政府內部中國鷹派的重挫，且是財政部長米努勤之類溫和派的勝利，米努勤在美國企業界的壓力下，一直推動對北京採更通融的立場。

紐時指出，川普把國家安全稱為是干擾美國與外國做生意的「藉口」，令人意外；因為是他決定把美國的經濟安全與國家安全掛鉤，他還曾說，是基於保護國安，才對外國鋼品課徵關稅。

在目前美國政府持續打壓華為的情況下，川普上述立場的大逆轉值得注意。原本外界預料美方將進一步限制美企供貨給華為，就連原本不贊成對華為設下更嚴格管制的美國國防部，都已在美國行政官員的壓力下低頭。

哈德遜研究所中國戰略中心主任白邦瑞（Michael Pillsbury）說，川普18日的推文，反映他的重點是增加貿易、促進就業、讓美國人富裕。白邦瑞還說，川普經常表示他不希望中國超越美國，「但川普從未說他心懷怨恨，希望中國破產倒店」。

美國業界對川普突如其來的改變喝采。美國半導體產業協會總裁兼執行長紐佛（John Neuffer）發表聲明說，川普推文支持美國公司出售產品給中國，且反對一些不當限制業界銷售能力的法規，他們為川普鼓掌。

不過，美國國會兩黨議員都促請川普持續對北京施壓，川普現在對中國的立場軟化，可能引來強烈反對。