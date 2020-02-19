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臉書呼籲監管 祖克柏與索羅斯隔空筆戰

中央社 / 倫敦18日專電
臉書創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。 歐新社
臉書創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。 歐新社

臉書創辦人祖克柏呼籲主管機關監管科技公司，但富商索羅斯指控祖克柏和美國總統川普有某種「互助關係」，是為讓川普繼續在臉書打廣告尋求連任。兩人在金融時報隔空筆戰。

祖克柏（Mark Zuckerberg）上週末參加慕尼黑安全會議並拜會歐盟官員指出，為了規範大型科技公司，應該要成立新的主管機關，並表示應該找出一套介於管理報紙與媒體產業，以及管理電信業之間的辦法，適用於臉書。

祖克柏16日投書「金融時報」再次強調這個觀點。他表示，臉書（Facebook）等平台每天都在言論自由與安全、隱私與執法，創造開放系統與封鎖數據等重要的社會價值當中進行權衡，但從來沒有正確答案。他不認為在面對這類基本民主價值時，私人企業應該獨自進行判斷，因此他一再呼籲在選舉、有害內容、隱私與資料可攜權等4大領域，應該制定規範。

祖克柏表示，臉書17日發布第二次白皮書，點出某些在制定規範時可能會碰到的問題，也持續與法國、紐西蘭等政府合作研究制定規範，而過程中有幾項主題一直出現，包括透明度、政治廣告，以及開放性。

他指出，相較於其他大型網路服務平台，臉書已發布許多關於有害內容的詳細報告，將系統運作方式展現給主管機關，計劃進一步開放內容審核系統提供檢閱。臉書的廣告比起電視、印刷或其他網路平台更透明，包括揭露廣告主、價格等。在開放方面，國際機構使用臉書的Data for Good計畫，在發生自然災害後尋找需要幫助的對象，各國政府也使用臉書的人口密度地圖進行疫苗接種。

祖克柏表示，在創新研究，以及保護民眾隱私及安全之間，必須取得平衡。雖然受到監管在短期內會傷害臉書事業，但長期來看，卻對所有人、甚至臉書本身都有好處，若不訂定民眾認同的標準，民眾將無法再信任企業或科技。

祖克柏說，與其讓個別公司訂定規範，透過更民主的方式立下規則將更有助益，這也是為何臉書支持美國正在推動的「誠實廣告法案」（The Honest Ads Act）與「嚇阻法案」（Deter Act）。

祖克柏說，這不代表臉書要推卸責任、等待法規產生，臉書同時也在自行進步。但他依舊認為，若有更清楚的規範，對大家都好。

不過，對於祖克柏這番主動要求監管的舉動，「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）相當不以為然。他在17日同樣投書「金融時報」，呼籲祖克柏和臉書營運長桑德柏格（Sheryl Sandberg）不應該繼續控制臉書，並指控祖克柏和川普（Donald Trump）有某種「互助關係」，都是為了讓川普能夠繼續利用臉書打廣告，連任總統。

索羅斯表示，祖克柏應該停止繼續拿要求政府監管這一套來模糊事實焦點。臉書若要停止接受政治廣告，不必等到政府監管。若懷疑廣告有政治性，臉書大可以出於審慎起見拒絕刊登，但當然臉書不可能這麼做。

臉書與索羅斯的恩怨要追溯到2018年，臉書當時承認聘用公關公司Definers Public Affairs針對反臉書的批評人士進行調查研究，還攻擊索羅斯與其他反臉書人士，損害他們的威信，不過祖克柏和桑德柏格都否認知情。

臉書2018年被控與目前已倒閉的英國政治顧問業者劍橋分析公司分享8700萬用戶的資訊，違反臉書2012年與美國聯邦貿易委員會（FTC）就隱私問題達成的「協議裁決」，導致臉書陷入隱私風暴。

此外，相較於推特（Twitter）去年宣布在全球停止接受政治廣告，臉書表示不願意扼殺政治言論，認為企業對廣告和內容沒有篩選的決定權，應由政府規範，對政治廣告不做事實查核，因此飽受抨擊。

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