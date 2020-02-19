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川普打臉自家鷹派 否決對中國大陸實施更多出口禁令

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
GE員工正在測試飛機發動機。 路透
GE員工正在測試飛機發動機。 路透

美國總統川普出手干預，阻止了自己行政團隊準備對中國禁售GE飛機發動機以及增加其他出口限制措施的計畫。他周二（18日）推文表示，「國家安全」這個藉口被他手下人用得太過頻繁，限制了美國企業與中國做生意的能力。

「我們不想變得沒辦法跟我們做生意，」 川普在推文中寫道，「這樣只會讓訂單跑到別的地方去。」

彭博資訊說，川普干預代表了對其團隊中鷹派的罕見公開指責。行政團隊中主張對中國採取強硬態度的官員，一直在推動更為嚴格的限制減低美國科技出口到中國，研議的目標從半導體到飛機發動機。

然而川普到處宣揚自己和中國談成了「第一階段」貿易協議，表示那等於激起北京對美國的2000億美元商品採購熱潮，採買項目中就包含商用飛機和其他製造業產品。

在川普沒有自己推文反對再設限之前，三個知情的消息來源對彭博透露，美國高層官員預計本月底前決定是否禁止GE與法國賽峰公司的合資企業向中國出口飛機發動機。中國大陸國營公司中國商飛要用此引擎於正在進行飛行測試的C919單走道客機。

彭博認為，川普這一推文暴露近年來他的行政團隊中，兩派人馬之間的激烈爭鬥。強硬鷹派視中國的經濟成長為美國的生存挑戰，主張兩個經濟體「脫鉤」。另一派則認為，限縮措施都太過極端，將為美國的實力和創新帶來風險。

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