彭博參加初選 川普酸民主黨出售提名權

美國紐約市前市長、億萬富豪彭博（Mike Bloomberg）將參與19日民主黨總統初選辯論。美國總統川普18日表示，彭博是大規模非法競選，到處撒錢；而第二次角逐總統初選的參議員桑德斯（Bernie Sanders）將再度「被做掉」。

川普透過推文再拿彭博身高做文章，指「迷你麥克到處灑錢」，很多彭博的反對者如今都高高興興支持彭博。川普還指彭博花錢買下初選，民主黨準備再次甩掉桑德斯，川普酸民主黨「主要政黨的提名權不能被買賣」。

媒體在華府郊區的安德魯空軍基地裡，詢問川普要給明天登上辯論台的彭博什麼建議，川普說，彭博不需要建議，隨後又在推文寫道「祝福明晚的辯論順利，但請不要站在箱子上（指墊高身高）」。

川普也推文表示，他寧可跟桑德斯競選總統。

當民主黨19日將在內華達州舉辦總統初選辯論的同時，川普也將在此地發表演說，他在安德魯基地答覆媒體詢問時表示，將會在內華達州安排演說，且他認為自己的演說非常有效果，在稍早已舉行過初選的愛荷華和新罕布夏州，川普得票都刷新紀錄。

另外，川普在推特上援引最新的民調數據（Rasmussen Reports）顯示，他的施政滿意度超過5成，盡管有假的獵巫行動、穆勒騙局、彈劾案鬧劇等，只要有經濟發展、有工作，加上軍事、照顧老兵與保障人民持槍的美國憲法第二修正案等執政優勢，他將會達到7成施政滿意度。川普說，「不知你們（指對手）能做些什麼？」