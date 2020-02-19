被呼籲別再推文談司法案件 川普：我要有發聲管道

美國司法部長巴維理（William Barr）日前受訪呼籲美國總統川普「停止對司法部的刑事案件再推文」，川普18日回應，巴維理是直來直往；不過川普同時也說，自己熱愛社群媒體，他也應被允許保有發聲管道。

川普挺前競選幕僚史東（Roger Stone），透過推特推文抨擊司法調查，司法界不滿其干預司法公正，巴維理日前受訪替川普講話指川普仍從未要求他對刑事案件做任何事，但仍公開喊話要川普「別再推文」，因為這樣讓他很難做事。

對於自家閣員公開喊話，川普說，每個人都有言論自由，「我熱愛社群媒體」，也是因為社群媒體可以讓他保有對外發聲的管道，才能一路挺過通俄門、彈劾、穆勒報告等種種鬧劇。

川普表示，他承認自己愛發文，讓巴維理的工作更難做，川普讚美巴維理是很好的部長，對巴維理極具信心，並形容巴維理很堅強、擁有「難以想像的正直」。

川普也說，自己其實可以管司法部的事，但他並沒有。