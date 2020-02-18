民主黨溫和派失勢 桑德斯恐無敵手

美國的溫和派政治人物逐漸失勢？繼川普在2016年當選之後，在民主黨內總統初選中，打著「社會民主主義」大旗的桑德斯目前居於領先地位，網路聲量也很驚人，民主黨內溫和派參選人拜登聲勢不如預期。在現今貧富差距漸趨擴大的情況下，桑德斯有望贏得中產階級特別是年輕人的支持。

溫和派瓜分票源

根據《美聯社》報導，自認為是「社會民主主義者」（結合政治上民主與經濟上社會主義的意識形態）的佛蒙特州參議員桑德斯，目前在初選中取得領先的態勢，正瞄準3月3日的「超級星期二」（多個州同時舉辦初選）。對此，民主黨內的溫和派人士深感憂慮，民主黨全國委員會主席麥考夫坦言：「有鑑於黨內的焦慮，我們必須盡快團結起來。」

目前民主黨內的溫和派參選人大多不成氣候，前副總統拜登雖然一開始民調領先，但在愛荷華州和新罕布夏州表現不佳，分別居於第4、5名；緊追桑德斯的前南灣市長布塔朱吉，僅38歲的年紀引發經歷不足的質疑，對非裔與拉丁裔選民的吸引力也有待觀察，特別是在內華達州與南卡羅萊納。

「當有3、4個溫和派參選人都在檯面上，瓜分票源在所難免。」國際消防員協會的理事長施特貝格表示。類似的情況2016年也出現在共和黨，當時有好幾位溫和派參選人互相搶票，最後使得川普漁翁得利。以桑德斯在加州的人氣之旺，一旦贏得超級星期二，將來黨內恐無敵手。

吸引中產階級

「我一直被媒體、企業和不分政黨的當權派攻擊。」桑德斯表示，當權派都很害怕他當選，對此，他也試圖向對他抱持懷疑的黨內人士溝通。《Truthdig》指出，桑德斯的網路聲量驚人，也有一批網路義勇軍，主流媒體（如紐約時報、華盛頓郵報）曾譴責他的支持者是在「網路霸凌」。

《Truthout》報導，語言學開山祖師、也是政治評論家喬姆斯基認為，桑德斯可以算是「羅斯福新政主義者」（關注中產階級的經濟狀況），由於美國過去10年65%的經濟成長只受惠於富豪階級，桑德斯的政策因此吸引到中產階級，特別是年輕人的支持，甚至儼然成為改變社會秩序的運動。

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