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數十億美元蓋美墨邊牆…偷渡集團5元鐵梯破解 被捕偷渡客增1倍

世界日報 / 編譯馬永慶／綜合17日電
邊界巡邏隊在德州西南偏遠地區發現，走私集團使用成本僅五元的梯子，幫助偷渡客攀過川普政府花了數十億元蓋建的美墨邊界圍牆。 圖為川普總統2018年3月視察邊界圍牆原型。(美聯社)
邊界巡邏隊在德州西南偏遠地區發現，走私集團使用成本僅五元的梯子，幫助偷渡客攀過川普政府花了數十億元蓋建的美墨邊界圍牆。 圖為川普總統2018年3月視察邊界圍牆原型。(美聯社)

據報偷渡團夥使用成本僅五元的梯子，幫助非法移民攀過川普政府花了數十億元蓋建的美墨邊界圍牆。自去年5月以來，邊界巡邏隊在德州西南偏遠地區發現經過掩飾的掛鉤梯不斷增加。

艾爾巴索(El Paso)的邊界地區據稱滿布由鋼筋製成的梯子，顏色與圍牆的銹棕色一樣，作為掩飾。邊界巡邏隊員羅米洛(Joe Romero)說：「有人藉著這些梯子賺錢，巡邏隊把它從牆上拆下，然後鋸開，使它不能再用。」

去年5月，艾爾巴索的新牆完成後，這種梯開始大量出現。邊界巡邏隊說，此後非法越境事件不斷增加。巡邏隊員科達羅(Ramiro Cordero)說：「我們開始發現許多繞行路線的活動，兩邊的犯罪組織攜手合作，以免被發現。我們愈來愈多看見他們們利用梯子越過屏障和聲東擊西的策略，無法阻止。」

在艾爾巴索地區被邊境巡邏隊逮捕的單身成人幾乎多了一倍，他們最有可能使用梯子越境。在2019年10月到2020年1月期間，邊界巡邏隊逮捕了1萬30名成人，而一年前同期是5150人。

這些梯子明顯是人手製作，使用兩根八分之三吋粗的鋼筋，以及四根較幼、適合腳踏的桿組成，頂部彎曲成鉤形。據報偷渡團夥可能從墨西哥的華雷斯城(Ciudad Juarez)一家五金店購買鋼筋，六米長的材料成本約為5.3元。

川普政府迄今已蓋建近100哩的邊界牆，大多數是取代和改善原有的屏障。川普在競選時承諾，墨西哥將為圍牆埋單，但迄今近100億元的預算都是來自納稅人的錢。川普並提議再增加20億元用於邊界牆建設；全長450哩的邊界屏障預計今年底完成。

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