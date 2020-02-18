維州州長禁售攻擊步槍法案 再遭封殺

民主黨的維吉尼亞州長諾譚(Ralph Northam)推動禁止銷售攻擊武器的法案，17日在州參議會司法委員會審議時受阻，投票中四名民主黨人倒戈，與共和黨參議員一道支持將法案擱置一年，並要求維州犯罪委員會對禁售令進行研究，表決結果贏得在場擁槍人士的歡呼。

法案要求禁售包括AR-15等半自動步槍在內的攻擊武器，還禁止擁有可裝12發以上子彈的彈夾。限槍是諾譚州長的優先議題，他在競選時主張全面限槍，上任後提出八項控槍系列法案，但其中一項2月初在參議會司法委員會審議時被否決，如今是又一次受挫。2月初審議的法案，是規定不妥善放置和管理槍枝而危害未成年人安全的行為屬於重罪。

州長發言人說，諾譚對表決結果感到失望，但表示不會氣餒，明年將捲土重來。

民主黨去年底主導州議會，爭議多年的限槍法案因此得以推進，然而過程不斷受阻，包括擁槍團體的持續抗議和川普總統的點名批評，如今維州已成為全美對槍枝議題討論最激烈的州。

民主黨人推動限槍遭到強烈抵制，尤其是在鄉村地區，成千上萬名全國各地的擁槍人上月雲集維州抗議，全州逾100個郡市鎮宣布為憲法第二修正案的庇護地，發誓對任何違憲的限槍措施都將反對到底。

擁槍組織對攻擊武器禁售令的抵制尤甚，他們譴責諾譚州長等人是試圖沒收守法公民的槍枝。但諾譚強調對以往的武器不會沒收，而是禁止今後銷售，以防出現大規模槍案。一位提案的民主黨參議員表示，這項法案可救人性命。

法案的初稿是規定禁止持有AR-15步槍，持有人需向州警登記。但諾譚為使法案通過需要爭取民主黨溫和派的支持，因此將該規定後被拿掉。但溫和派一直表示，這項法案將影響到目前的許多擁槍人，他們感到不安。

AR系列步槍以易於使用和用途廣而聞名，自1960年代以來約在美國銷售800萬支。