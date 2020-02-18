白宮有喜 川普顧問、潘斯發言人結連理

川普總統16日看完佛羅里達州年度「岱通納500」(Daytona 500)賽事後，返回華府「川普國際飯店」，參加幕僚的婚禮；這對贏得川普青睞的新人是白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)，以及副總統潘斯(Mike Pence)的發言人凱蒂‧沃德曼(Katie Waldman)。

川普自佛州賽車場返抵安德魯聯合基地(Joint Base Andrews)後，迅速回到白宮；隨後，總統車隊整裝再度出發，前往五個街區之外的川普國際飯店，出席米勒夫婦的婚禮；川普在婚禮現場停留超過兩小時才離開。

主持婚禮的拉比賴斯東(Aryeh Lightstone)是美國駐以色列大使佛里曼(David Friedman)的資深顧問。

現年34歲的米勒是白宮最保守卻最有影響力的聲音，鼓勵川普推動多項遏止移民的政策，大幅限縮進入美國的外國人數；他廣泛被視為政府對移民政策強硬的鷹派勢力。

米勒畢業於杜克大學(Duke University)，2016年1月擔任川普競選團隊的資深政策顧問，2016年11月獲任命為川普過渡團隊的政策主任。

現年28歲的凱蒂在2017年11月到2019年2月擔任國土安全部發言人，之後轉任川普特別助理和副總統發言人；她畢業於佛羅里達大學(University of Florida)，隨後取得喬治華盛頓大學(George Washington University)公共行政碩士。

米勒和凱蒂交往前，曾因為工作業務多次透過電話聯繫，但素未謀面；他們2018年春季的一個周五，經過共同朋友介紹認識才熟稔，一年半後訂婚。