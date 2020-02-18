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誤拿小布希舊照當新聞 川普競選總幹事刪推文

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
川普競選總幹事帕斯卡爾在推特發表空軍一號專機現身岱托納國際賽車場的一張照片，並在推文寫道：「岱通納500還沒開賽，川普已經贏了。」但有多位網友指正這張照片攝於2004年，帕斯卡爾悄悄刪除推文。(取自推特)
川普競選總幹事帕斯卡爾在推特發表空軍一號專機現身岱托納國際賽車場的一張照片，並在推文寫道：「岱通納500還沒開賽，川普已經贏了。」但有多位網友指正這張照片攝於2004年，帕斯卡爾悄悄刪除推文。(取自推特)

川普總統16日搭程空軍一號專機飛越「全美房車改裝賽」(NASCAR)舉辦地點，以隆重排場為佛羅里達州「岱通納500」(Daytona 500)年度賽事揭幕， 川普競選總幹事帕斯卡爾(Brad Parscale)在推特發表空軍一號專機現身岱托納國際賽車場(Daytona International Speedway)的一張照片，並在推文寫道：「岱通納500還沒開賽，川普已經贏了。」但有多位網友指正這張照片攝於2004年，也就是前任總統小布希(George W. Bush)任內，帕斯卡爾悄悄刪除推文。

帕斯卡爾將小布希任內舊照當成新聞的推文，在推特發布約3小時後，獲得2萬3000網友按讚、6700次轉推，便遭到刪除。

有線電視新聞網(CNN)17日報導，這張照片是攝影師費瑞(Jonathan Ferrey)在2004年2月15日拍攝的，當時參加完全美房車改裝賽的小布希，搭乘空軍一號專機正準備從鄰近岱托納國際賽車場的岱托納海灘國際機場(Daytona Beach International Airport)起飛。

費瑞接受訪問時說：「我有很多才藝洋溢的同業們，都到今年岱通納500拍照去了，可惜我今天並未到場，但顯然的，岱通納500還沒開賽，我就已經贏了。」

費瑞這張攝影作品可以在蓋提影像(Getty Images)網站找到，上周在有關川普計畫出席岱通納500的新聞報導當中，也曾獲得多家媒體刊登。

帕斯卡爾的推文遭到多位網友指正錯把馮京當馬涼，帕斯卡爾悄悄刪除推文。美國之音(Voice of America)華府分社主任賀曼(Steve Herman)16日也在推特發文寫道：「這張照片出自於小布希任內。」

帕斯卡爾刪文之後，換上一張川普搭乘空軍一號抵達岱通納500現場的照片。CNN報導，這張照片由於觀眾席並未坐滿，仍有許多空位，與視覺效果跟費瑞的攝影作品比較起來，略遜一籌。

川普總統16日參加佛州岱通納500賽車競賽前致詞。（美聯社）
川普總統16日參加佛州岱通納500賽車競賽前致詞。（美聯社）

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