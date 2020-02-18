楊安澤之妻公開遭性侵後 40女性MeToo 原告達70人

曾參加民主黨總統初選的華裔企業家楊安澤(Andrew Yang)妻子盧艾玲(Evelyn Yang)先前接受有線電視新聞網(CNN)專訪時透露，曾遭婦產科醫師哈登(Dr. Robert Hadden)性侵；消息曝光後，有近40名受害者出面指控哈登，讓原告總數多達70人。

律師狄皮耶特羅(Anthony DiPietro)說，其中兩名原告都是未成年人，受害時只有15歲與16歲。

美國婦產科醫師學會(American College of Obstetricians and Gynecologists)道德委員會主席夏洛維茲(David Shalowitz)說，受害者針對哈登的指控令人相當不安；「沒有戴手套進行直腸與生殖器檢查的行為從不被允許，任何檢查都應該經過受檢者同意，並清楚解釋檢查原因；病患有權拒絕任何醫療程序或檢查，而且病患也應勇敢說不。」

2012年，一位病患在檢查中遭哈登性侵而報警後，哈登在辦公室被捕，卻又旋即獲釋，回到工作崗位，並據信在接下來的一個多月中性侵盧艾玲與另外至少一名病患。

2016年，哈登遭起訴重罪，但曼哈頓地區檢察官萬斯(Cyrus Vance)辦公室替18位女性與哈登達成認罪協議；61歲的哈登在法庭文件中否認性侵指控，只承認犯下兩項罪行，包括三級性犯罪(criminal sex act in the third degree)和強行觸摸(forcible touching)；他的醫療執照被吊銷並註冊為最低級別性犯罪者，但可以免於牢獄之災。

性侵受害者與支持者1月發動示威，指控萬斯保護受害者不力；紐約市議會女性幹部會議要求萬斯去職，稱哈登案凸顯萬斯偏袒富有白人的行為。

狄皮耶特羅說，委託他的所有受害者，要求針對哈登重啟刑事審判，而他也打算提出文件要求萬斯辦公室這樣做。

CNN上月將盧艾玲的公開指控通報萬斯辦公室後，萬斯在聲明中說：「因為刑事審判也不能保證能定罪，我們主要的考量是讓哈登負責，並確保他不會再犯，也就是我們堅持判定為重罪，並永久撤銷他的醫師執照的原因；我們依循法律分析得出的方案處理這個棘手的案件，而我們也對於此決定讓受害者痛苦感到遺憾。」