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緬因州女遺失高中畢業戒 47年後在芬蘭森林「出土」

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合17日電
芬蘭男子薩列寧上月在森林中找到的一枚摩爾斯高中畢業戒指，竟是緬因婦女黛柏拉‧麥康納1973年遺失的。(取自臉書)
芬蘭男子薩列寧上月在森林中找到的一枚摩爾斯高中畢業戒指，竟是緬因婦女黛柏拉‧麥康納1973年遺失的。(取自臉書)

緬因州一名女子在1973年遺失一只高中畢業的戒指，原本以為再也沒機會找到，沒想到47年後戒指奇蹟似的重回失主手中，只是這次發現戒指的地點卻是在地球的另一端─芬蘭

黛柏拉‧麥康納(Debra McKenna)回憶起和先生在摩爾斯高中摩爾斯高中(Morse High School)就讀時，兩人在一年的情人節後開始交往，先生也在交往的期間把畢業戒指送給她。

然而就和許多人的一樣，麥康納習慣洗手的時候將戒指脫下來；一天她在緬因州波特蘭市的百貨公司逛街時，就這樣將戒指遺忘在洗手間，麥康納說：「當我一想到我把戒指忘了我立刻回去找，但戒指已經不見了。」

麥康納原本以為先生知道戒指遺失會生氣，但先生確告訴她不就是只戒指罷了；麥康納的先生在三年前過世，她也認為這輩子再也不會看到那只戒指了。

某天麥康納接到先生的高中同學來電，尋問她，她的先生是否將畢業戒指遺失了，因為他們發現一只戒指上面刻著她先生名字的縮寫。

麥康納說：「我告訴他們事情的原委，然後我說我不敢相信，他們確定班上沒有其他人名字有相同的縮寫嗎？但顯然沒有。」

更令人驚訝的是，這只在緬因州遺失的戒指最後卻是在芬蘭的卡里納城(Kaarina)一座森林公園中，被埋在六呎深的地下。

根據芬蘭當地報紙在1月17日的報導，一名男子薩列寧(Marko Saarinen)當時在森林中使用金屬探測器，薩列寧興奮的說：「通常我找到的都是寶特瓶蓋或是其他垃圾。」

沒有人知道為何40年後戒指會出現在芬蘭，而戒指上也刻著摩爾斯高中吉祥物的名字：「造船者」(Shipbuilders)，巧合的是發現戒指的薩列寧正是在造船廠工作的員工。

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