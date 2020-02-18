美議員開會中途豪飲巧克力醬 背後原因超環保

議員為了讓公眾關注某些議題，有時會在議會使出奇招而成為新聞焦點。5日美國田納西州議會，有記者捕捉到一幕奇景，共和黨議員肯特‧卡菲爾（Kent Calfee）開會到一半突然拿出巧克力醬豪飲，瞬間成為網路話題。

美國《田納西人日報》記者娜塔莉（Natalie Alison）3日在個人推特上發布一張照片，今年71歲的田納西州議員肯特在等待州長致詞時，拿著知名品牌巧克力醬的瓶子開始喝了起來。娜塔莉的文章寫道：「眾議員肯特‧卡爾菲從他的巧克力醬瓶中喝了一口，就像他經常在會議中做的那樣。」

照片一出立刻掀起網友一番討論，眾人紛紛猜測肯特這麼做的原因。部分網友認為瓶子裏頭裝的並不是巧克力醬而是烈酒，也有人認為他喝巧克力是為了讓大眾關注糖尿病。有些人覺得肯特的行為很噁心，但也同時有人認為很好笑。

也因為太多人好奇原因，《田納西人日報》也在隔天採訪肯特得到解答，結果罐子裡裝的其實是水。肯特表示，他不會去買一個不值得他花錢的水瓶，「我大概會把他丟到一邊去。」這個瓶子是他一天在家裡回收時看到的，他想到可以把它洗乾淨裝水，從此這個瓶子便一直收在他議會桌的抽屜裡。