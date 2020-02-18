快訊

天價！德國口罩一片賣100元 網友揭露關鍵：算便宜了

強行殘酷「民族改造」？新疆再教育營「墨玉名單」大曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美議員開會中途豪飲巧克力醬 背後原因超環保

聯合新聞網 / 綜合報導
田納西州眾議員肯特被拍到在開會途中拿出巧克力醬開始喝。圖擷自<a href=田納西人日報" title="田納西州眾議員肯特被拍到在開會途中拿出巧克力醬開始喝。圖擷自田納西人日報">
田納西州眾議員肯特被拍到在開會途中拿出巧克力醬開始喝。圖擷自田納西人日報

議員為了讓公眾關注某些議題，有時會在議會使出奇招而成為新聞焦點。5日美國田納西州議會，有記者捕捉到一幕奇景，共和黨議員肯特‧卡菲爾（Kent Calfee）開會到一半突然拿出巧克力醬豪飲，瞬間成為網路話題。

美國《田納西人日報》記者娜塔莉（Natalie Alison）3日在個人推特上發布一張照片，今年71歲的田納西州議員肯特在等待州長致詞時，拿著知名品牌巧克力醬的瓶子開始喝了起來。娜塔莉的文章寫道：「眾議員肯特‧卡爾菲從他的巧克力醬瓶中喝了一口，就像他經常在會議中做的那樣。」

照片一出立刻掀起網友一番討論，眾人紛紛猜測肯特這麼做的原因。部分網友認為瓶子裏頭裝的並不是巧克力醬而是烈酒，也有人認為他喝巧克力是為了讓大眾關注糖尿病。有些人覺得肯特的行為很噁心，但也同時有人認為很好笑。

也因為太多人好奇原因，《田納西人日報》也在隔天採訪肯特得到解答，結果罐子裡裝的其實是水。肯特表示，他不會去買一個不值得他花錢的水瓶，「我大概會把他丟到一邊去。」這個瓶子是他一天在家裡回收時看到的，他想到可以把它洗乾淨裝水，從此這個瓶子便一直收在他議會桌的抽屜裡。

巧克力 共和黨
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

父親回家見妻子與友人爛醉 女兒屍首分離倒臥血泊慘死

他為證明自家產品挑戰吃狗糧1個月 體重竟狂掉超過13公斤

「你看帥不帥！」和警犬分享自拍 美國警員意外爆紅

影／美女主播挑戰「不穿內衣」上鏡遭酸 霸氣回：穿不穿是選擇題

相關新聞

楊安澤之妻公開遭性侵後 40女性MeToo 原告達70人

曾參加民主黨總統初選的華裔企業家楊安澤(Andrew Yang)妻子盧艾玲(Evelyn Yang)先前接受有線電視新聞網(CNN)專訪時透露，曾遭婦產科醫師哈登(Dr. Robert Hadden)性侵；消息曝光後，有近40名受害者出面指控哈登，讓原告總數多達70人。

白宮有喜 川普顧問、潘斯發言人結連理

川普總統16日看完佛羅里達州年度「岱通納500」(Daytona 500)賽事後，返回華府「川普國際飯店」，參加幕僚的婚禮；這對贏得川普青睞的新人是白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)，以及副總統潘斯(Mike Pence)的發言人凱蒂‧沃德曼(Katie Waldman)。

緬因州女遺失高中畢業戒 47年後在芬蘭森林「出土」

緬因州一名女子在1973年遺失一只高中畢業的戒指，原本以為再也沒機會找到，沒想到47年後戒指奇蹟似的重回失主手中，只是這次發現戒指的地點卻是在地球的另一端─芬蘭。

數十億美元蓋美墨邊牆…偷渡集團5元鐵梯破解 被捕偷渡客增1倍

據報偷渡團夥使用成本僅五元的梯子，幫助非法移民攀過川普政府花了數十億元蓋建的美墨邊界圍牆。自去年5月以來，邊界巡邏隊在德州西南偏遠地區發現經過掩飾的掛鉤梯不斷增加。

新書揭川普瘡疤 美前國安顧問盼白宮勿阻出版

美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）擔心他尚未出版的新書恐遭白宮「打壓」；他還表示，總統川普推文批評他，他卻...

美議員開會中途豪飲巧克力醬 背後原因超環保

議員為了讓公眾關注某些議題，有時會在議會使出奇招而成為新聞焦點。5日美國田納西州議會，有記者捕捉到一幕奇景，共和黨議員肯特‧卡菲爾（Kent Calfee）開會到一半突然拿出巧克力醬豪飲，瞬間成為網路話題。

誤拿小布希舊照當新聞 川普競選總幹事刪推文

川普總統16日搭程空軍一號專機飛越「全美房車改裝賽」(NASCAR)舉辦地點，以隆重排場為佛羅里達州「岱通納500」(Daytona 500)年度賽事揭幕， 川普競選總幹事帕斯卡爾(Brad Parscale)在推特發表空軍一號專機現身岱托納國際賽車場(Daytona International Speedway)的一張照片，並在推文寫道：「岱通納500還沒開賽，川普已經贏了。」但有多位網友指正這張照片攝於2004年，也就是前任總統小布希(George W. Bush)任內，帕斯卡爾悄悄刪除推文。

維州州長禁售攻擊步槍法案 再遭封殺

民主黨的維吉尼亞州長諾譚(Ralph Northam)推動禁止銷售攻擊武器的法案，17日在州參議會司法委員會審議時受阻，投票中四名民主黨人倒戈，與共和黨參議員一道支持將法案擱置一年，並要求維州犯罪委員會對禁售令進行研究，表決結果贏得在場擁槍人士的歡呼。

美國8歲女童愛逛超市 生日當天體驗當小小店員

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國亞特蘭大市女童布萊登．勞倫斯（Brayden Lawrence）16日過8歲生日，...

彭博砸錢猛追 引同黨參選人齊轟

民主黨多位總統參選人十六日一致將攻擊砲火轉向曾任紐約市長的億萬富豪彭博，表示他應與所有競爭者一樣接受嚴格檢視，也歡迎他在...

譏對手矮 川普摸透選民心理

美國總統川普靠嘲笑政敵身高「矮化」他們時，他其實是把這當武器，因為身高似乎是美國政壇的總統潛規則，高人一等通常較容易入主...

川普愛嗆別人矮 身高政治學影響白宮爭奪戰

美國總統川普靠嘲笑政敵身高「矮化」他們時，他其實是把這當武器，因為身高似乎是美國政壇的總統淺規則，高人一等通常較容易入主...

熱門新聞

美國考慮切斷華為全球晶片供應 台積電或受衝擊

道瓊社：美國將限制中國大陸 使用美晶片製造設備

手滑誤操作？反習推文被「華春瑩」點贊

疫情延燒 全球「在家上班」超爽？有人很痛苦

日經：特斯拉Model 3技術 比豐田福斯領先六年

校園注意！全球流行致命「3人跳挑戰」 易造成腦震盪頸椎斷裂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。