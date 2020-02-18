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美國考慮切斷華為全球晶片供應 台積電或受衝擊

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
據傳美國考慮監管規定，封鎖供應商向華為提供晶片，例如台積電。 美聯社
據傳美國考慮監管規定，封鎖供應商向華為提供晶片，例如台積電。 美聯社

路透引述消息人士報導，川普政府正在考慮修改美國監管規定，以封鎖供應商向華為提供晶片，例如台積電

另外，華府也在研議，禁止中國大陸企業使用美國的晶片製造設備，阻止大陸取得關鍵半導體技術。

知情人士指出，美國將在本周和下周舉行高階會議，列入考慮的選項之一是對華為的商業往來施加新的限制；不過，有關晶片供應的提案雖已起草，但是否獲得批准仍未確定。

若美國通過這項新措施，將對華為和其供應商造成衝擊。台積電是華為旗下海思半導體的主要晶片供應商。

華爾街日報報導，美國商務部也正計劃修改外國直接產品原則，限制外國企業採用美國用於軍事或者國家安全的技術。全球晶片廠商如果想使用美國的設備製造晶片提供給華為，必須申請許可。

消息人士也說，過去幾周來，華府持續討論修改規定一事。除了上述提案，也可能提出一項規定，限制美國企業從海外設施供貨給華為。

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