彭博砸錢猛追 引同黨參選人齊轟

民主黨多位總統參選人十六日一致將攻擊砲火轉向曾任紐約市長的億萬富豪彭博，表示他應與所有競爭者一樣接受嚴格檢視，也歡迎他在辯論會中與大家一較高下。佛蒙特州聯邦參議員桑德斯十五日也在競選活動上攻擊彭博，說他用「所有財產」也無法贏得擊敗川普總統所需的選票支持。

桑德斯先前就曾批評彭博的財富，他十五日把重點轉移到彭博的政策立場，從彭博在紐約實施的「攔截盤查」政策到彭博反對富人增稅，以及社會安全與最低薪資等議題。

桑德斯在內華達州克拉克縣說：「不管這位億萬富豪願意花多少錢競選，如果這位參選人曾經執行、主張、制定種族歧視的政策，就像攔截盤查、造成當地有色人種社群生活在恐懼中，他還是無法創造選民的活力與熱情，而我們需要這些才能擊敗川普。」

桑德斯同時也說：「這位候選人無法幫助我們擊敗川普；他在二○一五年說：『我就從來都很不支持提高最低薪資』；他還反對歐巴馬總統執政期間提出針對富人適度增稅的提案，還主張要削減聯邦醫療保險與社會保障。」

彭博投入選戰後，砸下重金刊登競選廣告；只要在再一份民調中支持度超過百分之十，就能參加十九日的民主黨參選人辯論。

明尼蘇達州聯邦參議員柯洛布查在國家廣播公司節目上說：「他不可以躲在廣告後面；我無法擊敗他的廣告攻勢，但我能在辯論舞台上擊敗他，我想美國民眾應該據此做出決定。」

前副總統拜登也說：「重點是六百億可以買到很多廣告，卻無法抹滅歷史紀錄。」

華盛頓郵報十六日發表了一份一九九○年代的文件，記錄彭博的性別歧視言論；該報也記述過去卅年來彭博合夥企業面臨多起涉嫌歧視的法律訴訟。

印第安納州南灣市前市長布塔朱吉在「福斯周日新聞」節目上說：「我想他必須針對這些問題回答並清楚說明。」