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堆肥葬更環保 美各州搶立法通過

台灣醒報 / 記者張允慈╱台北報導
因應環保意識興起，堆肥葬開始成為遺體處理的趨勢，Recompose公司研究指出，遺體降解後的土壤可以回歸大地，對環境很友善。 (photo by pxfuel)
因應環保意識興起，堆肥葬開始成為遺體處理的趨勢，Recompose公司研究指出，遺體降解後的土壤可以回歸大地，對環境很友善。 (photo by pxfuel)

堆肥葬即將成為新的喪葬趨勢！Recompose公司16日發表聲明，藉由6位志願者遺體的實驗測試，證實利用遺體堆肥不會生成有害物質。不過，堆肥葬相對於火葬，可減少1.4 噸碳排；相對於土葬，則能夠大幅縮小土地使用空間，減少碳足跡。當前美國多州正考慮將堆肥葬合法化。

降解後對環境友善

據《BBC》報導，Recompose公司16日發表聲明，經過6位志願者遺體的堆肥實驗，證實人體的所有軟組織可以在一個月內降解完成，無有害物質產生。根據華盛頓州立大學教授卡彭特・伯格斯表示，在人體分解的最後階段加入混合木屑等營養材料，能讓微生物發揮更大效用。最後再加溫至攝氏55度消毒殺菌，分解後的土壤即可作為堆肥使用。

土壤科學家卡彭特・伯格斯將原先牲畜堆肥技術改良，使其適用於人類遺體堆肥。施行堆肥葬的過程，需將遺體放在裝有苜蓿、木屑和稻草的六角形鋼製容器中，透過大量嗜熱細菌活動，促使遺體在一個月內徹底分解。唯獨克雅式病患者，因為體內錯誤折疊的基因蛋白無法被高溫消除，恐對環境造成影響，因此患者並不適合堆肥葬。

低碳排可望推廣

據《科學新聞》週刊報導，Recompose公司創始人卡特李娜・斯派德在報告中特別表明，堆肥葬的有機降解相對於火葬，可以減少1.4噸的碳排放量，只使用火化所需能源的8分之 1。而相對於土葬，能夠大幅縮小土地使用空間，考慮土葬的棺材用料和成本，也降低碳足跡與喪葬費用。雖然堆肥葬不如火葬費用便宜，但廣泛運用後價格會有變低趨勢。

各州紛考慮立法

Recompose公司創始人卡特李娜・斯派德表示，華盛頓州是美國首個堆肥葬合法的州，將於2021年正式上路。而西雅圖州的立法程序藉由兩黨支持，在首次提交會議就獲得一致通過。而科羅拉多州的州議員正考慮，將堆肥葬相關法案推行至立法程序。

卡特李娜・斯派德認為，法案能夠通過的如此迅速，歸功於外界對氣候變遷危機的警覺一致，而堆肥葬減少的碳排放獲得肯定，並認為堆肥葬會成為遺體處理的新趨勢。

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