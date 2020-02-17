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川普緊盯白卡經費 各州跳腳憂權力受限

世界日報 / 編譯黃秀媛／綜合16日電
示意圖。圖／美聯社
示意圖。圖／美聯社

專門協助低收入者的醫療補助計畫 (Medicaid，俗稱白卡)是由聯邦和各州分攤費用，而川普政府計畫加強監督各州支付這種費用的方式，引起許多州長、保險公司和醫院指責，宣稱這將使他們失去幾十億元計畫的聯邦經費、壓縮州預算，並危害貧民的健康福利。

華爾街日報」說，川普政府提出的Medicaid財務負責管制條例，將對各州支付Medicaid的財務措施施行新的申報規定和限制。政府官員宣稱加強監督有其必要，因為有些州的Medicaid財務措施有詐欺之嫌。

為估計7400萬人提供健康福利的Medicaid經費沒有限制，華府保證對各州合乎資格的花費提供相對資金，而聯邦一年估計為此花費大約4000億元。

根據現行法規，各州可以把一些外來經費納入Medicaid開支，像是與健保有關的稅捐、規費和地方政府的開支。川普政府宣稱有必要對此加強監督，因為一些州可能藉此獲得更多聯邦相對資金。

新計畫去年11月公布時沒有引起什麼注意，因為這些改變很複雜和充滿技術性，不過政府當局迄今已接到4000多項評論。

全國州長協會警告說，新計畫將壓制各州的權力，並導致各州縮減Medicaid。企業策略顧問公司Manatt Health也宣稱，新計畫會對各州造成大亂。

美國商會說，新建議將危害病人獲得重要服務的能力，並侵犯各州的主權，讓聯邦破天荒的獲得評估各州財務和付款做法的權力。

美國商會的分析顯示，新計畫將使醫院和衛生系統每年獲得的Medicaid給付減少230億至310億元，相當於醫院獲得的給付的12.8%至16.9%。

新計畫也會對各州向某些醫療業者提供的補充給付加上新的限制，而醫療業者宣稱這將使醫院和業者退出Medicaid。

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