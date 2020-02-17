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空軍1號飛越賽場、野獸繞跑道 川普大排場揭幕賽事

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合16日電

川普總統16日在數萬粉絲注目下，搭程專機「空軍一號」飛越「全美房車改裝賽」(NASCAR)賽場，乘總統座駕「野獸」駛賽車道出場並下令「啟動引擎」；川普大排場為佛羅里達州年度「岱通納500」(Daytona 500)賽事揭開序幕，希望爭取賽車迷的選票支持，將賽事變為造勢大會。

川普成為繼前總統小布希後，史上第二位在選舉年出席該賽事的在任總統；儘管川普並非首位出席岱通納500賽事的共和黨總統，但他是NASCAR的首位遊行大禮官(Grand Marshal)，且象徵性的告訴賽車手「啟動引擎」。

川普16日上午出發前推文：「準備好岱通納500賽事，會很棒！」

川普在賽車迷歡呼聲中，搭乘「野獸」繞賽到四分之一圈，才停靠講台區。

開賽前，川普說：「賽車很快會在跑道就位，燒胎發出刺耳聲響，賽車迷將會尖叫，偉大的美國賽車將開始。」

川普說：「對於500哩令人心跳加速的賽程而言，這些激烈的競爭者將追逐黑白方格旗，成就純粹的美國榮耀，那就是純粹的美國榮耀。」

「岱通納500賽事是咆哮引擎和升騰精神的傳奇展現，我們許多年來聽說美國技巧、速度和能量」；川普在第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)的陪伴下，發表開賽演說：「數以萬計愛國者今日聚集於此觀看賽車和世界級的車賽，但NASCAR車迷從未忘記，無論誰得勝，最重要的是神、家庭和國家。」

川普的連任競選團隊在賽事期間的「福斯電視台」(Fox)轉播推出廣告，並在賽道旁放飛空飄旗幟。

估計約有10萬人出席觀賞今年車賽，數百萬人將看電視轉播；去年約900萬人收看轉播。

川普出席岱通納500賽事，顯示他的陣營不只希望鞏固保守派壁壘，還想在民主黨票倉，尤其是科羅拉多州搶票；科州共和黨籍聯邦參議員賈德納(Cory Gardner)正面臨艱困連任之戰。

另外，亞利桑納州預料成為此次選舉的關鍵搖擺州，因為當地的西語裔選民大增。

川普 共和黨
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