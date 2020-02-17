彭博推社福政見：提高社安金 創工人退休儲蓄

民主黨總統參選人彭博16日端出政見牛肉，表示他將加強社安金體系，和為工人創建新的退休儲蓄機制，顯示彭博的競選主張在向要求加強社安福利的其他民主黨對手靠攏。

在媒體報導傳彭博邀請喜萊莉·柯林頓作為競選搭檔之際，柯林頓的盟友和第一夫人時期的特別助理卡普麗霞·馬歇爾(Capricia Marshall)，已加入彭博的競選團隊。

彭博聯手柯林頓對推翻川普總統將產生巨大影響力，彭博表示他將團結有才華的女性，重視她們的領導力、建議和貢獻。但彭博同時將面臨有關他長期在工作場合辱罵女性及出口成髒的指控。

根據彭博的社安計畫，將增加美國人的社安金福利，並為各收入階層的工人設立政府支持的退休儲蓄機制。彭博說，美國人工作了數十年後，有權享受沒有經濟壓力的退休生活。他作為總統將加強社安體系，以使美國人可安逸地退休。

這是彭博首次提出社安政見，但如何增強社安體系的償付能力以及擴大福利，桑德斯、伊麗莎白·華倫和前副總統白登等多位民主黨參選人都有各自的見解；彭博的重點是揭露川普在社安體系上食言，他說：「川普競選時表示他不會碰觸社安體系，但他當上總統後卻提出削減，而我在白宮將履行對老年人和美國工人的承諾。」

彭博主張調高福利標準的低限，以防低收入的老年人跌入聯邦貧困線以下。由於許多人的退休主要是依賴社安金，彭博還要求改善社安福利，但他沒說將提高多少。

桑德斯和華倫等人也主張提高社安福利，桑德斯建議對年收入不到1萬6000元的人每年增發1300元，華倫是建議每月增發200元。

社安署的資料顯示，退休工人目前每月平均可領社安福利1503元，社安金在老年人的收入中約占33%。

為了彌補社安福利的支出，多數參選人是建議提高薪資稅。目前的社安稅為6.2%，聯邦醫療計畫(Medicare)稅是7.65%，均由雇主和員工共同支付。但彭博的計畫沒提他是否會提高薪資稅。

彭博還希望改變社安體系目前對每年生活費用的調整標準，改為採用接近通貨膨脹率和老年人高生活費的標準。

生活費用的調整標準目前是根據勞工統計局的消費者價格指數，但維權組織呼籲採用老年人的消費價格指數。