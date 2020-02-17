初選升溫！桑德斯批彭博 重金難買支持

多位民主黨總統參選人16日說，曾任紐約市長的億萬富豪彭博(Michael Bloomberg)，應與所有競爭者一樣接受嚴格檢視，也歡迎他在辯論會中與大家一較高下；佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)15日也在競選活動上攻擊彭博，說他用「所有財產」也無法贏得擊敗川普總統所需的選民投票支持。

桑德斯先前就曾批評彭博的財富，但15日他把重點轉移到彭博的政策立場，從「攔截盤查」(stop-and-frisk)政策、到「紅線政策」(redlining)、再到彭博針對富人的課稅措施，以及社會安全與調高最低薪資等議題。

桑德斯在內華達州克拉克縣(Clark County)說：「不管這位億萬富豪願意花多少錢競選，如果這位參選人曾經執行、主張、制定種族歧視的政策，就像攔截盤查、造成當地有色人種社群生活在恐懼中，他還是無法創造選民的活力與熱情，而我們需要這些才能擊敗川普。」

桑德斯也說：「這位候選人無法幫助我們擊敗川普；他在2015年說：『我就從來都很不支持提高最低薪資』；他還反對歐巴馬總統執政期間提出針對富人適度增稅的提案，還主張要削減聯邦醫療保險(Medicare)與社會保障；他沒有要求華爾街那幫騙子負責，卻把金融危機歸咎於紅線政策等種族歧視政策的終止。」

彭博投入選戰後，砸下重金刊登競選廣告；只要在再一份民調中支持度超過10%，就能參加19日的參選人辯論。

明尼蘇達州聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)在國家廣播公司(NBC)節目上說：「他不可以躲在廣告後面；我無法擊敗他的廣告攻勢，但我能在辯論舞台上擊敗他，我想美國民眾應該據此做出決定。」

前副總統白登(Joe Biden)也在NBC說：「重點是600億可以買到很多廣告，卻無法抹滅歷史紀錄。」

華盛頓郵報16日發表一份1990年代的文件，記錄彭博的性別歧視言論；該報也記述過去30年來彭博合夥企業(Bloomberg LP)面臨多起涉嫌歧視的法律訴訟。

競爭對手印第安納州南灣市前市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)在「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)節目上說：「我想他必須針對這些問題回答並清楚說明。」