選戰陷困境 白登南卡州背水一戰

民主黨總統參選人前副總統白登(Joe Biden)，於16日接受國家廣播公司(NBC)節目「面對新聞界」(Meet the Press)的主持人陶德(Chuck Todd)訪問時，承認選戰陷入困境，而贏得南卡羅來納州的初選對他至關重要；白登說：「你說的沒錯，下一戰我必須贏。」

白登在南卡州主要靠得是非裔族群的支持，民主黨內其他參選人也曾表示，他們無法像白登一樣如此融入該區的非裔族群，白登說：「我是唯一在這裡有背景、有紀錄、有支援的人選，他們認識我而且知道我是什麼樣的人。」

儘管如此白登在南卡州已失去部分關鍵非裔主導人物的支持，這些人已轉而支持其他參選人如佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)，和億萬富豪史泰爾(Tom Steyer)。

南卡州的初選將於2月29日舉行，昆尼別克大學(Quinnipiac University)本月稍早釋出的一份民調指出，白登在非裔族群中的支持度為27%，比愛阿華州黨團會議前的民調下跌22%。

另外白登在節目上提到，烹飪工會(Culinary Union)指控桑德斯為了通過「全民聯邦醫療保險」(Medicare-for-All)，欲將解除烹飪公會的健保，因此成員在街頭發送相關的廣告文宣，卻遭到桑德斯支持者的惡意攻擊。

白登對主持人說：「桑德斯本人也許不需要負責，但他有責任；你了解我的為人，如果我的支持者做這種事，我寧願拋棄他們；你可以在網路上看到，他們是怎麼威脅烹飪工會的主導人，而且他們還只是兩個女生，這實在很過分。」

桑德斯對支持者的行為表示：「很顯然我不能接受這樣的行為，而我也不認識這些自稱為支持者的人，任何個人以我的名義針對其他人的惡意攻擊行為，都和我們的競選團對無關。」

然而白登認為桑德斯的譴責是避重就輕：「和他們切割事一回事，但最重要的是了解他們是誰，是不是受到團隊其他人僱用的，如果是的話就開除他們。」