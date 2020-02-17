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美國包機接鑽石公主號公民 機上14人確診武漢肺炎

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川普對習近平太友好 幕僚憂不利防疫

世界日報 / 記者張聲肇╱綜合報導
包括國家過敏及傳染病研究所所長佛奇（中）在內的美國流行性疾病專家，都懷疑中方提供的新冠肺炎數據不實。 美聯社
包括國家過敏及傳染病研究所所長佛奇（中）在內的美國流行性疾病專家，都懷疑中方提供的新冠肺炎數據不實。 美聯社

全球各地對新型冠狀病毒疫情日漸緊張，川普總統卻認同中國國家主席習近平認為疫情4月就會平息的看法；白宮幕僚擔心，這種態度不利病疫的管控。

川普自己的顧問群對中國政府的透明度和疫情控管作法都沒信心，川普卻向各州州長表示，他和習近平通過電話，習近平「非常有信心，他(習)覺得4月之前，或4月間，天氣熱起來，熱就會殺死病毒。這是好事一樁。我們自己的國家也好得很。」

好幾位白宮資深官員都很擔心，川普害怕金融市場受到騷動進而影響經濟，也會影響到美中貿易談判，這是川普能否贏得連任的一大關鍵，因此在處理冠狀病毒疫情問題時，對中國特別友好。

美國和其他國家的衛生官員一直不滿中國揭露疫情不夠透明，還鎮壓12月提出警告的醫師，美國官員不斷要求中國提供有關資訊，卻一直不得要領，因此主張美國政府使出更強硬的手段。

川普卻不斷反駁自己的顧問，說對中國強硬只會引發反彈，因為習近平「完全」掌控，如果美國官員對中國發表負面言論，中國政府就不會和美國合作。

新冠病毒確診，目前美國僅15例，衛生官員認為還會有更多。美國國家衛生研究院(National Institutes of Health)所屬國家過敏及傳染病研究所所長佛奇(Anthony Fauci)16日告訴華盛頓郵報，鑽石公主號郵輪上有44名美國公民受到感染。

新冠病毒疫情，確診案例已超過7萬例，絕大多數在中國，川普本人一直非常小心，絕不公開表態，偶一發言，居然對習近平讚揚有加，難怪白宮顧問都不以為然。

顧問們認為，美國防疫官員與專家想要取得相關資訊或到現場考察，甚至幫忙控制疫情，中國政府都不理，不配川普的美言。

經過世界衛生組織(WHO)協調，數名美國防疫專家已抵達北京，但仍拿不到相關資訊，也不准到他們想去的地方，聯邦疾病防治中心(CDC)向中國要求提供資訊，也遲遲未獲回應。

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