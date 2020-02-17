台積電ADR上周五跌1.9% 台灣其他ADR全跌

人類的起源又有新發現！美國科學家近日發現了西非的古老人類起源，由於此區的人類起源過往並沒有查出，但透過DNA分析，又發現了新的人類起源。過往有歐洲的起源尼安德塔人，亞洲人的起源丹尼索瓦人，這次的發現也讓人類演化的拼圖更加完整。

2020-02-16 19:10