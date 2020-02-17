台積電ADR上周五跌1.9% 台灣其他ADR全跌
台積電ADR上周五跌1.9%，收在58.19美元，較台北交易股價溢價4.3%。費城半導體指數跌0.2%。
標普500指數與那斯達克綜合指數上周五同創新高，因投資人專注於經濟數據穩健、輝達等企業上季獲利強勁、及白宮考慮為購買股票的美國投資人提供稅負優惠等利多消息。道瓊工業指數14日小跌0.1%至29,398點。
台灣加權股價指數上周五漲23.92點收11,815.70點。台積電平盤，收335.00元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 76.70 -1.16 77.40 -0.90
中華電 CHT 108.37 -0.69 108.37 -0.58
台積電 TSM 349.37 -1.92 335.00 4.29
聯電 UMC 16.51 -2.14 16.50 0.07
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
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