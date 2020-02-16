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美國科學家蒐集人類演化拼圖 發現西非起源

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
科學家從基因中發現，與現代人類混血的其中一個起源物種。（Photo by sgrunden on Pixabay under C.C License）

人類的起源又有新發現！美國科學家近日發現了西非的古老人類起源，由於此區的人類起源過往並沒有查出，但透過DNA分析，又發現了新的人類起源。過往有歐洲的起源尼安德塔人，亞洲人的起源丹尼索瓦人，這次的發現也讓人類演化的拼圖更加完整。

根據《英國廣播公司》報導，美國加州大學洛杉磯分校的科學家發現，西非人的基因裡約有2%到19%的DNA是跟現代智人（Homo Sapiens）以外的人種混血而成，但考古學界先前都找不到這個人種，透過DNA回推後發現，大約在36萬年前，有比尼安德塔人與丹尼索瓦人更早的不知名DNA。

該報告的作者山卡拉拉曼表示，他們在西非獅子山共和國的曼德人、奈及利亞的伊薩人與甘比亞的少數族群發現這些缺少的基因片段，這也讓科學家可以對人類的起源有更多了解。不過人類在非洲的起源非常複雜，可能從多個地方有不同人種出現，這次的研究有助於科學家在非洲找出人類其他的起源。

《CNN》提到，過去的發現的尼安德塔人、丹尼索瓦人除了基因外，還有化石的出土，利用頭骨型態與現代人的差異找出這兩種已經消失的人類。不過因為西非地區化石比較難找，科學家還是透過基因序列比對，找出潛藏在現代人體內演化留下的蛛絲馬跡。

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