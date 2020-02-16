「川普效應」為主流媒體吸引更多讀者

《紐約時報》的這段廣告信息僅持續31秒：「真相殘酷，難以發現，難以忍受，但比以往任何時候都更重要。」

2017年2月的一個短視頻，成為在「假新聞」和「慌言媒體」時代媒體成功自我營銷的一個例子，也就是說，新聞媒體成為進行政治抵抗的工具以及言論自由的保障。

自從川普於2016年11月8日當選為美國總統以來，《紐約時報》、《華盛頓郵報》以及英國《衛報》和《經濟學人》雜志都經歷了某種形式的媒體復興。而自從一年前博索納羅（Jair Bolsonaro）出任巴西總統以來，該國對政府持批評態度的媒體也有了一種「順風順水」的感覺。

尋找事實

媒體行業持續的川普效應可以說給《紐約時報》帶來了最大的民主紅利。在2016年11月至2018年11月期間，該報的數字版訂閱數量從150萬增加到250萬以上。現在大約達到四百萬。

據出版業服務公司W＆V公布的消息，在2019年，《紐約時報》的數字版訂閱用戶新增了一百萬。「這是自2011年推出付費數字版以來的最高年度增長數字，也是自紐約時報公司成立以來所獲得的最大年度用戶增長量。」

巴西也存在「博索納羅效應」。自從右翼極端主義總統博索納羅宣布政府將不再在巴西最大報紙《聖保羅報》上登廣告之後，該報的數字版訂閱數量劇增。《聖保羅報》指出，專業的新聞報道是抵制假新聞和不寬容的有效手段。自2011年以來，該報還發行了英文版。根據巴西媒體研究所（IVC Brasil）公布的數據，該報付費數字版的訂閱數量從2018年12月的207000份增加到2019年10月的241000份。

2019年9月在裡約熱內盧舉行的國際圖書雙年展期間，《聖保羅報》展示了她對寬容的理解。該報在其頭版刊登了美國漫畫系列《年輕復仇者》中的一對同性戀者，從而在國際上引起轟動。因為就在此前的不久，裡約的福音教派市長克裡維拉（Marcelo Crivella）剛剛宣布禁止刊登該漫畫，他認為該漫畫具有腐蝕青少年的危險。

盡管英國首相約翰遜（Boris Johnson）威脅英國廣播公司（BBC）將取消公民繳納廣播收看費的義務，但是英國《衛報》的批評性報道仍使訂閱者的數量增加，並且成功地籌集了旨在維護新聞獨立的項目捐款。

在2019年12月英國提前舉行下議院選舉之前，《衛報》公布了一段廣告短片。視頻中展示的是一只被關在室內的勇敢的蝴蝶，一次又一次地撲向窗戶，直到窗戶玻璃破碎後終於飛出。

廣告視頻傳達了「改變是可能的，希望就是力量」這樣的信念。如今該報紙為維護新聞獨立贏得了超過一百萬的捐助者群體。

數字世界的信息缺失

《華盛頓郵報》的口號也相當慷慨激昂。早在2017年，亞馬遜創始人和該報出版商貝佐斯（Jeff Bezos）便宣布發起了一場名為「民主在黑暗中死亡」的宣傳運動。該運動也為報紙贏得了許多新讀者。 2019年《華盛頓郵報》的印刷訂閱量為746000份，數字版訂戶為170萬。

貝佐斯在發起這場運動時說：「我相信，我們中有許多人都認為，民主正在黑暗中消亡，而一些機構從中起著非常重要的作用。」

目前出現的一種相互矛盾的情況是，對右翼極端主義、民粹主義和專制主義擴張的恐懼導致了更加激烈的政治爭議，而同時對新聞報道和內容的需求也在增加。川普、約翰遜和博索納羅都為報紙和出版商帶來了新的讀者。

他們推動了傳統媒體的數字化轉型。這種轉變的後果似乎不可阻擋-這便是全球範圍內報紙印刷量在持續下降。

圍繞著假新聞和事實核查（facts check）的媒體戰役日益激烈。歷史學家格萊納（Bernd Greiner）最近在德意志電台指出了其危險的雙贏局面：由於媒體受益於民粹主義政客的娛樂價值觀，因此會對每一個挑釁做出回應，從而引起更多的關注。

格萊納說：「像約翰遜、川普、內塔尼亞胡或薩爾維尼等這些政治家的挑釁，可以不斷制造新聞。」「媒體不應對他們拋出的所有球都做出反應。」

【 本文章由德國之聲授權提供】