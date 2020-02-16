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美國推智慧型手機投票 批評者憂駭客暗中動手腳

中央社 / 華盛頓15日綜合外電報導
智慧型手機示意圖。 示意圖／ingimage

儘管安全疑慮依舊存在，美國西維吉尼亞州身障居民及海外軍人今年總統大選將能透過智慧型手機投票，是推動投票便利性的最新發展。

法新社報導，電子投票引發愈多關注，資安專家就愈擔心這類系統遭駭客入侵或被人動手腳的弱點，進而影響選舉結果的可信度。

駐紮海外的西維吉尼亞州軍人，2018年首次透過由區塊鏈驅動的手機應用程式（App）Voatz在智慧型手機上投票。這款App現在也在科羅拉多州、猶他州、俄勒岡州和華盛頓州的部份選舉中進行測試。

西維吉尼亞州日前將這項計畫擴及身障人士族群。

麻省理工學院（MIT）研究人員13日公布報告，揭露Voatz弱點。報告說，Voatz的弱點不僅導致選票可能遭人竄改，攻擊者也能取得用戶的隱密選票。

Voatz則稱MIT的這項研究「有瑕疵」，表示研究人員使用的是舊版App，版本如今已經更新了27次。

MIT研究人員史派克特（Michael Specter）、柯培爾（James Koppel）和魏茲納（Daniel Weitzner）昨天出面力挺研究結果，稱研究所用的App是近期的版本。

3人表示，不確定因素無法排除情況下，選務官員應該「放棄立即使用這款App」。

手機投票支持者則主張這種投票方式較有效率，也更具便利性，加惠駐外美軍、年長者和其他無法前往投票所的選民。

日前退出民主黨總統初選的楊安澤支持用手機投票的構想，他說：「美國選民應該可以透過行動裝置投票，並透過區塊鏈技術進行驗證工作。」

全球已有部分地區實施網路投票，其中以愛沙尼亞最為出名，但在網路安全隱憂和愛阿華州民主黨初選因App計票出現嚴重延宕情況下，讓人不免擔心智慧型手機投票的可行性。

而線上投票，包括智慧型手機投票，最大的障礙在於，既要確保選票隱密性，同時又要驗證選民身分，並防止遭人作票。

普林斯頓大學（Princeton University）電腦科學系教授、國家科學院（National Academy of Sciences）研究小組成員艾培爾（Andrew Appel）點出，「網路投票安全性無法用任何已知科技加以維護」。

他說，評估線上選票的其中一個問題在於，無法分辨出是否有駭客入侵，「並沒有實際方式來驗證這張票是以正確方式被記錄下來」。

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