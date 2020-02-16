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彭博砸大錢推升民調…「超級星期二」見分曉

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合15日電
彭博支持率攀升，民主黨參選人攻擊不再手下留情。 路透社

擁有億萬身家的前紐約市長彭博(Michael Bloomberg)自掏腰包投入民主黨總統提名選戰，只要在18日前在再一份民調中支持度超過10%，就能參加19日的內華達州參選人辯論；其他參選人開始對他展開猛烈攻勢。

78歲的彭博以溫和派中間路線參選人之姿異軍突起，但他必須說服充滿年輕人、女性、以及少數族群的民主黨，支持他這位曾經加入共和黨的華爾街相關人士，而且此刻他的過往紀錄也正被外界放大檢視。

桑德斯(Bernie Sanders)陣營要求彭博為紐約市長任內的「攔截盤查」(stop-and-frisk)政策負責；該政策造成大批少數族裔遭到騷擾與羈押；彭博在2016年的一段錄音也披露，他曾說暴力罪犯通常都是「男性、少數族群、16到25歲。」

此外，彭博也被踢爆曾經說2008年金融海嘯的部分原因就是因為銀行被國會施壓、貸款給窮人，才會導致信用標準惡化；他還暗示銀行拒絕貸款給少數族群的歧視作法、能有效確保銀行不會出現呆帳。

面對爭議，彭博多次出面道歉，也得到幾位國會山莊非裔領袖力挺，還瓜分了前副總統白登(Joe Biden)許多關鍵的非裔選民支持度。

策略人士庫克(Charlie Cook)說，正常情況下，民主黨應該不會提名像彭博這樣與黨內許多人士步調不一致的參選人，但今年不同於以往；「民主黨人這次不是想被候選人吸引，而是希望他能贏。」

如果彭博19日能夠站上內華達州拉斯維加斯(Las Vegas)的辯論舞台，對他來說也許有利也有弊，因為他並不是以溫暖形象著稱，而且他自從2009年競選市長連任以來也沒有再參選過；他也還需要在再一份民調中取得至少10%的支持度才能參加辯論。

彭博的資深顧問沃夫森(Howard Wolfson)在電話會議中對工作人員說，內部追蹤紀錄顯示，彭博在超級星期二選舉各州「只差一點點」就能取得領先，但該競選團隊沒有透露細節。

彭博召集了強大的競選團隊，包括數百位民主黨最厲害的工作人員與策略師，更豪擲逾3億5000萬元在全美強打廣告長達一個月，推升民調數字。

愛阿華州黨團會議後，彭博將競選廣告加倍，也說要擴編競選團隊；他的競選團隊也說，已經在全美43個州與海外領地開設超過150間辦公室，部署2000名工作人員，外加競選總部的400名員工。

彭博將在3月3日「超級星期二」首度登上初選選票，而接下來數周便證明他能否維持選情漲勢。

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