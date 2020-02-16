爭取關鍵粉絲支持 川普今出席岱通納500賽事

川普總統16日參加岱通納500(Daytona 500)賽事，在他的關鍵投票族群─全美房車改裝賽(NASCAR)球迷之前現身、拉票，並接受可預期的狂烈喝采。

共和黨總統素來都有參加NASCAR賽事的傳統，NASCAR粉絲也普遍向右傾斜；川普將是繼2004年小布希(George W. Bush)之後，第二位參加岱通納500賽事的在任總統；2004年當年也是總統大選年。雷根總統任內也曾現身岱通納比賽賽道，但並不是參加岱通納500賽事。

今年，川普將擔任發號司令，宣布駕駛員啟動引擎。

小布希政府時代白宮發言人傅雷雪(Ari Fleischer)表示，川普此行必然期待兩大效應：「聽到人群咆哮，確實會感受到壓倒性的肯定，哪個政客不想要？而且還可能生出所謂的『迴響』效果：在家看電視的人聽見現場人群對總統的喧囂喝采，可能驅使他們對總統產生某種認同感或好感。」

川普競選連任團隊已買下福斯(Fox)電視台比賽轉播期間的電視廣告，賽道附近也將懸掛競選橫幅。

川普2016年大選期間，成功取得當時NASCAR董事長兼執行長布萊恩·法蘭西(Brian France)背書支持。儘管法蘭西是以個人身分為川普背書，但批評者表示，此舉有損NASCAR吸引少數族裔的努力。川普當時則一再聲稱自己得到了「NASCAR支持」。

歐巴馬在首次參選總統時曾有機會贊助NASCAR賽車，但最後決定拒絕。但歐巴馬在總統任內循例邀請NASCAR系列賽冠軍得主到白宮。川普不但延續此傳統，去年還將美國最高平民榮譽「總統自由勳章」頒給了全球知名賽車隊創始人羅傑·潘思基(Roger Penske)。

16日的岱通納500賽事預計約有10萬人到場參加，數百萬人將觀看電視轉播；去年有900萬人收看轉播。