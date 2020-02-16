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桑德斯、川普崛起 個人魅力凌駕政黨

世界日報 / 編譯黃秀媛／綜合15日電
兩黨的總統提名程序都是由候選人的個人魅力推動。 法新社

目前在民主黨總統初選領先的桑德斯，經常摒棄民主黨的標籤；正尋求連任的川普，在當選總統前的20年也只有大約一半時間屬於共和黨

「華爾街日報」報導，這兩人都藉著發展強大的個人品牌崛起政壇，只與他們後來企圖領導的政黨保持似有似無的關係，還經常批評黨內領導人；而他們的崛起，是美國的政黨對選擇自己的總統候選人已失去影響力的最新跡象。

報導指出，一些黨幹部認為，在現代媒體環境，以及億萬富翁能夠自己出錢打選戰的時代，這是無可避免的發展，卻也使得政治更加變幻不定，黨派意氣更為強烈。

前共和黨全國委員會委員芮斯說：「我們正圍繞著個別人選和個人議題凝聚組織，沒有人理會政黨。」

民主黨策士崔皮說，政黨現在毫無力量，兩黨的總統提名程序都是由候選人的個人魅力推動，政黨無從著力。

一些民主黨員就覺得黨幹部放棄太多影響力給參選人和行動份子，尤其民主黨全國委員會2018年同意取消超級代表在黨提名大會參加第一輪投票的權利，只有在各州初選和黨團投票選出的代表才能投票。

民主黨人士說，由黨籍州長、國會議員和黨內其他幹部組成的超級代表，長期浸淫政治，對黨的情況、人選、意識形態最清楚，縮減他們的影響力誠屬不智。

川普的支持者則宣稱川普2016年贏得共和黨提名，證明初選程序的力量。川普參選時未能獲得黨內支持，卻在初選過關斬將，顯示他比共和黨領導人更瞭解選民。

政黨對提名程序影響力消退，有部分源自社群和有線電視讓參選人更有能力自己募款、掌握支持者和激勵選民，而這些原來都是政黨功能。

政黨面對的另一個挑戰就是富豪自己出錢參選。川普和現在的彭博都是現成例子。

政黨勢力式微，可是黨內卻異常團結。川普的施政獲得九成以上共和黨人認可，國會的重要表決也鮮少出現本黨議員倒戈。

專家認為黨派意氣加強，有部分是政黨對提名總統和國會候選人缺乏控制，任由個人風格主導一切所致。

民主黨 川普 共和黨
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