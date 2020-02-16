維吉尼亞17歲高中生 槍殺母親與弟弟

維吉尼亞州17歲青年李維‧諾伍德(Levi H. Norwood)，14日於法奎爾郡的家中槍殺母親和年僅六歲的弟弟後逃逸，15日晚間在北卡羅來納州遭逮捕。

諾伍德目前為高中三年級學生，他在15日下午5時前後被發現偷竊遭到逮捕。法奎爾郡警方也前往北卡，對他展開偵訊。

死者為34歲的珍妮佛‧諾伍德(Jennifer L. Norwood)，以及兒子懷特(Wyatt)；當天父親約書亞(Joshua)晚間6時回到家後，看見妻子與小兒子死於槍擊，在求救的過程中也被射傷，目前在醫院接受治療情況穩定。

槍擊後警方將住處包圍，進入後卻發現李維早已不見蹤影，便利用無人機、直升機、獵犬和警員投入大規模搜捕。隔天早上，距離案發現場10哩的鄰居報案2007年的紅色豐田Camry遭竊；下午5點警方接到北卡一間商家來電，發現有人企圖偷竊，才將李維逮捕到案。

但目前李維犯案的動機，以及使用的武器都還未知；15日在他就讀的自由高中舉行的角力比賽，和所有活動皆取消。

法奎爾郡人口約7萬人，近年謀殺案件每年在四件以下。法奎爾郡教育官員傑克(David Jeck)表示，將為學生和校人員安排心理諮商，他說：「這樣的悲劇在我們這裡非常少見。」

目前還無法得知李維是否有任何行為或健康問題；父親約書亞原本從事業務工作，母親珍妮佛曾是護士助理，但目前執照已過期。

有朋友透露李維曾與一名女子交往，不確定犯案動機是否和感情有關，該女子也已接受警分偵訊。

自從八年級就與李維同班的摩爾(Adam Moore)表示，李維14日早上並無情緒低落等異狀；他說李維平時喜歡打獵、釣魚和聽鄉村音樂，但在學校沒有參加課外活動。