芝城1天4槍案 7童及少年受傷

飽受治安不靖困擾的芝加哥市這個總統節周末也不安寧，從周五晚上至周六下午不到24小時內，陸續發生四起槍擊案，傷者中除有成年人外，至少包括七名兒童及少年；警方初步調查後表示，其中三起可能屬於意外。

周五情人節(14日)晚上，芝加哥南端公寓大樓Parkway Gardens一個單位內，有人在聚會期間發生槍械走火，最少三名少年及三名成年人受傷。

受傷的三名少年分別為兩名14歲少女及一名15歲少女，三人均為腿部中彈，其中一名14歲女童情況較嚴重，因為她的背部、肩膀及下背部都受傷。

受傷的三名成年人包括兩名分別為18歲及20歲的男子、以及一名20歲女子，三人情況危殆，其中受傷女子是背、肩、頭及腹部等處中彈。

警方調查後表示，目前仍無法說明開槍現場的情況，只表示當時一名23歲女子持著一把手槍，但不清楚是是否她開槍；警方調查後暫時將槍擊案列作意外處理。

此外在周五晚8時許，同樣在南端發生的槍擊案，一名七歲女童意外擊中一名11男童的頸部，傷者送醫後，傷勢嚴重。

幾個小時後，又傳出一名男童在屋內開槍，擊中了一名八歲男童的肩膀及一名12歲女童的手臂，事後兩人都被送進了醫院，警方也暫時列為意外處理。

至於第四起槍擊案是在周六下午，一名15歲男少年在位於西端的屋內，開槍擊中一名14歲女童，她事後送醫，傷勢穩定；開槍的少年則遭警方扣留調查，但警方仍未宣布將他逮捕。