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佛州男告贏市府 獲賠87.5萬

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合15日電
佛州男子控告市府勝訴獲賠87.5萬。圖／世界日報提供

很少人會將市政府告上最高法院而且還能勝訴，但洛斯曼(Fane Lozman)竟兩度辦到；佛羅里達州里維拉灘市(Riviera Beach)日前同意支付洛斯曼87萬5000元和解費；市府網站稱，這筆費用將由一家保險公司承擔。

58歲的洛斯曼，2006年起展開法律訴訟，因為他的浮動住宅遭到查封，以及相關單位在市議會的一場會議上逮捕他、涉嫌違反憲法第一修正案。

針對兩項訴訟，最高法院都判定洛斯曼勝訴；洛斯曼說，尤其是言論自由的案件，與在政府機構出席、和平示威、以及新聞媒體針對事件的報導等方面相關，影響可望遍及全國各地。

洛斯曼受訪時說：「重點是，大家都將言論自由視為理所當然；我覺得大家沒有意識到言論自由的保護愈來愈少；站出來捍衛言論自由對我來說很重要，所以我才會這樣做。」

洛斯曼曾為海軍陸戰隊員，後來研發期貨與選擇權交易軟體而致富；2006年，他為了停泊在一處遊艇停靠區的60呎長浮動住宅，槓上里維拉灘市府。

洛斯曼出面反對相關單位耗資數十億元的遊艇停靠區再開發計畫後，該計畫遭到撤銷，但他的浮動住宅也被查封後銷毀；洛斯曼提告後，最高法院2013年判決該市無權進行這些舉動。

這場官司進行期間，洛斯曼試圖在里維拉灘市議會2006年的一場會議上發言時被捕；儘管後來指控被撤銷，洛斯曼仍根據憲法第一修正案提告；最高法院2018年再次判決洛斯曼勝訴，讓該市賠償他所支付的法律費用。

最高法院大法官羅伯茲(Chief Justice John Roberts)說，他看完洛斯曼被捕時的影片後感到相當不安：「這個人才剛上台大約15秒，緊接著馬上就被戴上手銬羈押下台，而他一直都用非常平靜的語氣發言。」

洛斯曼還在為他在里維拉灘市東端濱臨大西洋的辛格島(Singer Island)上擁有地產的區域劃分問題，與里維拉灘市府僵持不下；但他說他已經為自己與律師團隊目前的成就感到自豪。

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