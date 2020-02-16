回應德國總統 龐培歐：西方就要贏了

德國總統史坦麥爾14日在慕尼黑安全會議上指控美國、俄國、中國讓世界變得更危險。對此，美國國務卿龐培歐15日表示，「西方就要贏了」（The West is winning）。

史坦麥爾14日在會議上警告，美國會犧牲同盟國利益，把自己的利益放在首位。史坦麥爾說，「我們最親密的同盟美國，在現任政府的領導下，拒絕國際社會的概念」。他說，「『再次偉大』是靠著犧牲鄰國和夥伴」。這邊指的是川普的競選口號「讓美國再次偉大」。

儘管歐洲對美國仍有疑慮，龐培歐15日捍衛美國在國際間扮演的角色。龐培歐誓言，西方價值將會戰勝俄羅斯和中國追求「帝國」的欲望。

歐洲國家被美國總統川普「美國優先」政策干擾、川普對北約組織軍事聯盟造成矛盾，以及對歐洲貨物加徵關稅。為了安撫歐洲，龐培歐表示，西方的領導並沒有危機。

龐培歐在慕尼黑安全會議上表示，「我很高興報告，跨大西洋的聯盟關係死亡的說法是嚴重誇大。西方就要贏了，我們就要一起贏了」。龐培歐某種程度上也回應德國總統史坦麥爾。

法國總統馬克宏則在記者會上向國際領導人、議員、外交官表示，他對史坦麥爾的言論並不意外，而且還很欣賞。

馬克宏表示，「我們不能扮演美國的小老弟」。他補充，他雖支持北約組織，但歐洲需要能夠應對周邊的威脅，並且必要時獨立於華府之外。

中國大陸外長王毅駁斥龐培歐的說法：「所有對中國的指控都是謊言，沒有事實根據」。