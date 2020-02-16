奧運和國際奧會官方推特帳號 遭駭客入侵

社群媒體平台推特（Twitter）今天表示，奧林匹克運動會（Olympics）一個官方帳號以及國際奧林匹克委員會（IOC）的媒體推特帳號遭駭客入侵並暫時封鎖。

推特發言人發表電郵聲明說，駭客透過第3方平台入侵奧運和國際奧會帳號，但未披露進一步詳情。

推特發言人又說：「我們留意到此議題後，馬上封鎖遭入侵帳號，且正與我們的夥伴緊密合作致力修復它們。」

國際奧會發言人則表示，國際奧會正在調查這項可能入侵情事。

職業美式足球聯盟（NFL）年度冠軍賽「超級盃」本月2日登場前數天，包括舊金山49人（San Francisco49ers）和堪薩斯酋長（Kansas City Chiefs）等多支球隊的官方推特帳號，上個月也曾遭駭客入侵。

社群媒體巨擘臉書（Facebook）的若干官方推特帳號，本月稍早前也遭短暫入侵。