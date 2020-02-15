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美國和神學士同意減少暴力 談和有望

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普。（歐新社）

華爾街日報報導，美國總統川普政府一名資深官員14日表示，美國政府和阿富汗神學士組織已就「減少暴力活動」達成協議，這也被認為是雙方簽署和平協議前的「第一階段協議」，是終止超過18年戰爭談判持續數月後一項重大里程碑。

該名官員也表示，美國和神學士組織官員同意談判人員減少暴力衝突7天的訴求，並補充這「很快」就會開始。他也說，美軍會監測減少暴力衝突的進程。如果成功，暴力衝突減少時期預期可推動神學士組織和阿富汗政府談判，及減少美軍駐軍。目前有約1萬3000名美軍駐扎在阿富汗。

這名資深官員表示，自川普去年9月取消和神學士談判以來，美國一直在努力達成協議。美國國務卿龐培歐和川普13日對可以開始著手一向和平協議表示樂觀。資深官員14日承認，任何協議都有潛在的「破壞者」。「阿富汗駐軍行為本身不是美國的目的。」

官員表示，減少暴力衝突協議涵蓋了像是路邊炸彈、自殺炸彈和火箭攻擊等元素。他也補充，這個協議涵蓋整個阿富汗和該國政府所有部隊，並歸功川普讓神學士組織同意了這些條款。

阿富汗政府代表沒有立即回應此事。媒體也無法立刻聯繫神學士組織得知相關評論。美國官員表示，協議包括「神學士組織對美國關切事項的具體承諾」，包含恐怖分子首腦。一名熟悉阿富汗事務的美國資深國防官員表示，反恐行動會在減少暴力衝突最初的一周繼續進行。

美國官員表示，成功減少暴力衝突時期後，作為達成更廣泛協議的一部分，神學士「同意在他們控制區域對抗恐怖主義」，將不託管、駐扎、培訓、招募和資助威脅美國或盟軍的恐怖分子。

川普政府資深官員表示，美國官員包括龐培歐、國防部長艾思博和駐阿富汗美軍司令米勒14日在慕尼黑與阿富汗總統及其團隊「有非常愉快的會談」，米勒會監督美國減少暴力的評估。

阿富汗 神學士 川普
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